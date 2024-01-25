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Гонка дронов, битва роботов: названы дисциплины и места проведения Игр Будущего в Казани
Организаторы международных мультиспортивных соревнований «Игр Будущего» рассказали, какие дисциплины вошли в программу турнира и какие объекты городской инфраструктуры Казани будут задействованы в состязаниях. Турнир пройдет на девяти площадках столицы республики и в Иннополисе.
Главной станет МВЦ «Казань Экспо» — здесь пройдут церемонии открытия и закрытия соревнований, а также турниры по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-скейтбордингу, фиджитал MOBA (боевая арена) и танцевальному симулятору.
Ледовый дворец «Татнефть Арена» (ул. Чистопольская, д. 42) примет соревнования по фиджитал-хоккею. Зрелищность любимого городом вида спорта усилит киберспортивная составляющая, а среди участников — команда Ak Bars с опытными хоккеистами в составе.
Известные бойцы из таких организаций, как RCC, GOR MMA, «Кузня», и иностранных команд разыграют главный приз в дисциплине фиджитал-единоборства, сражаясь друг с другом и в октагоне, и в игре Mortal Combat во Дворце единоборств «Ак Барс» (пр. Фатыха Амирхана, 1Г).
В экстрим-парке «УРАМ» фристайлеры, среди которых призеры Олимпийских игр и победители X-Games, продемонстрируют свои таланты в двух программах дисциплины фиджитал-BMX. Здесь же пройдет виртуальная велогонка «Игр Будущего».
У парка Горького расположится площадка для одного из самых зрелищных и технологичных видов спорта — гонки дронов.
Выявлять сильнейшего в спортивном программировании будут в IT-парке им. Башира Рамеева (ул. Спартаковская, 2). Здесь же пройдут основные соревнования и суперфиналы дисциплин «Мир танков» и Speedrun.
Казанская академия тенниса (Оренбургский тракт, 101) предложит свои возможности для трех дисциплин фиджитал тактического трехмерного боя, объединяющих виртуальный шутер и напряженное лазертаг-сражение.
Битву роботов зрители смогут увидеть, посетив Казанский государственный цирк (пл. Тысячелетия, 2), а свои умения и достижения техники участники направления кибатлетика продемонстрируют на площадке Иннополиса.
С полным расписанием соревнований можно ознакомиться по ссылке.
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