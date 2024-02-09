Зрителей «Игр будущего» предупредили об активизации перекупщиков билетов на турнир

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В преддверии Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в интернете участились случаи продажи билетов на мероприятие перекупщиками. Об этом предупредили в оргкомитете события.

«Мошенники приобретают оригинальный билет, делают копию штрих-кода и реализуют его по несколько раз. Попасть по нему на игры сможет только первый предъявитель», — сказано в сообщении.

Зрителям напомнили, что приобрести билет можно на сайте «Игр будущего» и через национального билетного оператора. Оргкомитет призывает болельщиков не попадать в руки мошенников и не поддерживать противоправные действия перекупщиков.

Напомним, «Игры Будущего» пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. В нем примут участие более 260 опытных команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе).