Продолжается продажа билетов на мультиспортивные «Игры будущего» в Казани

Скриншот сайта gofuture.games

Продолжается продажа билетов на мультиспортивный турнир «Игры будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля до 3 марта. Информация размещена на его официальном сайте.

Во время турнира в столице Татарстана будет представлена 21 инновационная фиджитал-дисциплина. Любители спорта на стыке реальности, современных технологий и цифровой среды могут посетить соревнования по фиджитал-футболу, баскетболу, единоборствам, скейтбордингу, CS2+лазертаг, Warface+лазертаг, турнир по MLBB, «Мир танков+суперфинал».

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2 на «Играх будущего» были раскуплены за пять минут. В настоящее время в sold out ушли все этапы, включая четвертьфиналы и матч за третье место. Также распроданы билеты на «Битву роботов».

По данным пресс-центра турнира на 2 февраля, 26,5% от всех приобретенных билетов купили сами казанцы. Среди других покупателей — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Удмуртии, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской и Самарской областей.

Как ранее сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, в турнире примут участие более 260 команд из 100 стран мира. Это порядка 2 тыс. спортсменов.

По мнению Президента России Владимира Путина, «Игры будущего» станут самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту.