«Все поставленные задачи выполнил успешно!»: Евгений Варакин вернулся из ЛНР в Татарстан

В Татарстан вернулся Евгений Варакин, который последние два года курировал восстановление Лисичанска и Рубежного

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для выполнения задач от имени Татарстана нужен был опытный, компетентный человек

Сегодня стало известно, что вице-премьер Татарстана Евгений Варакин возвращается в республику. В течение последних двух лет он постоянно находился на территории ЛНР и руководил восстановлением подшефных Татарстану городов – Лисичанска и Рубежного.

На должность заместителя Премьер-министра РТ Евгений Варакин был назначен 23 сентября 2022 года. Его кандидатуру согласовал Госсовет Татарстана.

До того момента в системе органов местного самоуправления он курировал вопросы из сфер ЖКХ, внешнего благоустройства, торговли, бытового обслуживания. Под его руководством решались вопросы реконструкции и содержания исторической части Казани.

Как стало известно в тот же день, весь имеющийся у него опыт оказался как нельзя кстати – на новой должности он стал куратором той помощи, которую Татарстан оказывал подшефному Лисичанску. К слову, самого Евгения Варакина на том заседании Госсовета не было, по понятным причинам – с июля 2022-го он уже находился в ЛНР.

В течение последних двух лет Варакин постоянно находился на территории ЛНР и руководил восстановлением подшефных Татарстану городов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Как всем вам известно, согласно Указу Президента России, мы отвечаем за Лисичанск. И наш коллега находится там не только по поручению Премьер-министра Татарстана, но и по моему поручению. Он выполняет задачи, которые нам предстоит решить на этой территории. Нам нужен опытный, компетентный человек, который будет выполнять задачи от имени Республики Татарстан на той территории, которая нам определена», – сказал тогда депутатам Рустам Минниханов.

Первым делом, когда «Татар-информ» впервые приехал в Лисичанск в феврале 2023-го, встретился с Евгением Варакиным. Тогда мы записали с ним большое интервью, на тот момент он проработал в Лисичанске уже семь месяцев.

«Мы чувствовали себя как герои фильмов о революции»

Мы встретились в его офисе – на здании никаких вывесок, никаких опознавательных знаков, дающих понять, что здесь работают представители татарстанской администрации. Все из соображений безопасности. Слишком лакомая цель для врага. Никакого официоза – обычный рабочий кабинет, все по-простому.

Никакого официоза – обычный рабочий кабинет, все по-простому Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тогда Евгений Варакин рассказывал о том, каким увидел прифронтовой Лисичанск, когда только в него приехал.

«Сказать шок – ничего не сказать. Людей мирных нет, много людей с оружием, все на тебя смотрят подозрительно, у всех ты вызываешь какое-то опасение. Люди зашуганы, ты видишь, как они вышли из подвала, как маленькие кутята, – вышел, посмотрел и назад убежал. У людей был панический страх, много было разрушений – вот таким мы увидели город.

Помню первое мое общение с жителями города. Мы увидели, как они на костре готовят еду. Мы подошли, они нам рассказывали про «Правый сектор», про то, как над ними издевались, как насаждалась идеология, как их заставляли вышиванки носить, как за сказанное слово на русском могли утащить и избить до полусмерти», – рассказывал вице-премьер РТ.

Первым делом татарстанцы создали местный орган самоуправления – нужно было понять, с чем придется столкнуться, проще говоря, каков масштаб предстоящей работы.

«Никогда не забуду, как в первое время мы все документы писали на коленках. Это был уникальный опыт. Здания разрушены, света, воды, газа нет. Мы привезли с собой свои канцтовары, у меня был большой синий блокнот, и я все в нем писал. Раздавали людям написанные от руки документы. Это было как после революции. В фильмах про то время мы все видели, как выписывали мандат, вручали человеку: “На, с ним придешь”. Вот мы чувствовали себя как герои этих фильмов», – рассказывал Евгений Варакин.

Татарстанцы обследовали систему ЖКХ Лисичанска – как выяснилось, ВСУ, уходя из города, взрывали или минировали инфраструктуру. И прежде чем начать какие бы то ни было восстановительные работы в городе, представители администрации ждали, пока военные разминируют объекты.

Работа шла в буквальном смысле слова в военных условиях Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Восстанавливать тепловой контур очень сложно. Мы до сих пор остаемся на передовой. Да, линия фронта сдвинулась на 10-15 км, но при нынешнем вооружении это ничто. То есть мы не в такой безопасности, как, например, наши коллеги. Например, Уфа работает в Красном Ключе, до них «Хаймарсы» не достают. Что касается восстановления подачи газа, это большая планомерная ежедневная работа вместе с «Луганскгазом». Мы ходили, обследовали, просили военных саперов. Разминировали сотни километров трубопроводов», – рассказывал Евгений Варакин.

Работа шла в буквальном смысле слова в военных условиях. Когда, например, заводили резервную ветку газа, прошли четыре километра, а впереди оставалось еще семь, саперы доложили Евгению Анатольевичу, что нашли 14 противотанковых мин и 7 противопехотных. И это на небольшом расстоянии!

«Гибли люди, которые восстанавливали здесь город. Погибла бригада сетевиков, когда обследовали один из районов. Нарвались на “УАЗе” на противотанковую мину, к сожалению, все трое погибли сразу.

Татарстан, как известно, поставляет сюда технику. Моя задача не просто организовать процесс работы, самое главное – ее уберечь. Мы, как кроты, ее куда-то прячем постоянно. Если только военные нам подсказывают, что ожидается прилет, они говорят, что этот объект опасен, и мы сразу прячем технику», – вспоминал о первых месяцах работы Евгений Варакин.

Были составлены списки всех людей, кто на тот момент жил в городе. Каждому выписали талоны и выдавали гуманитарную помощь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Теперь все знают, где находится Татарстан и кто такой Минниханов»

Были составлены списки всех людей, кто на тот момент жил в городе. Каждому выписали талоны и выдавали гуманитарную помощь, которую регулярно доставляли в Лисичанск из Татарстана.

Ко Дню Героев Отечества в Лисичанске восстановили Вечный огонь. Создали пять МУПов, которые отвечали каждый за свое направление. В городе снова заработали магазины. И все это при помощи и силами татарстанцев.

«Если до нас здесь никто не знал, что такое Татарстан, что такое Казань, то теперь все знают, где находится Татарстан и кто такой Рустам Минниханов. Откликнулись все районы Татарстана, все очень помогают», – рассказывал Евгений Варакин.

Татарстанская команда под руководством вице-премьера РТ организовала и обеспечила безопасность референдума о вхождении новых регионов в состав России, и это тоже была маленькая победа.

Спустя полгода, в конце лета 2023-го «Татар-информ» снова приехал на Донбасс. Мы сразу увидели изменения – в Лисичанск вели прекрасные ровные новые дороги. Если до этого из Луганска до Лисичанска мы ехали два-три часа, то в этот раз дорога заняла около часа.

«Все три дороги попали в капитальный ремонт, все на сегодняшний день сделаны. Это очень упростило доставку сюда грузов – сократило время доставки. Плюс у нас появилась скорость – мы быстрее можем сюда приехать для работы», – отметил тогда вице-премьер РТ.

На сегодня во всех домах Лисичанска есть электричество, в 35-40% домов и объектов есть вода Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Евгений Анатольевич свозил нас в одну из школ, где полным ходом шел ремонт – меняли систему отопления, пожалуй, первый раз за десятки лет с момента постройки самого здания. Ремонтировали больницы, чтобы у местных жителей была доступная медицинская помощь.

Позже стало известно, что помимо Лисичанска Татарстан взял шефство еще и над городом Рубежное. Он находился еще ближе к линии фронта и еще интенсивнее обстреливался.

«Нам повезло, что в Рубежном не был нанесен такой урон коммунальной инфраструктуре, как в Лисичанске. Это нам облегчает работу. Но там больше урон по жилью, которое надо восстанавливать. Пока мы не можем там очень хорошо развернуться. Потому что там военные еще нам не дают это сделать. Говорят: "Ребята, погодите, не торопитесь". Там город чаще подвергается обстрелам», – рассказал нам тогда Евгений Варакин.

На сегодня, как стало известно «Татар-информу», во всех домах Лисичанска есть электричество, в 35-40% домов и объектов есть вода. Продолжается процесс восстановления тепла. В Рубежном татарстанцы активно восстанавливают тепловой контур на 85 домах – ремонтируют кровлю, системы тепло- и водоснабжения.

Минувшей весной Татарстан приступил к ремонту детско-юношеской спортивной школы в Лисичанске. Уже выполнено остекление зала, частично заменены балки перекрытия, восстанавливается электропроводка. После ремонта город получит полноценный спортивный объект, отвечающий современным требованиям.

По программе оздоровительного отдыха для детей из подшефных городов Татарстан организовал первую смену в крымском центре «Сэлэт — Ак Барс» в поселке Форос под Ялтой. 229 школьников из Лисичанска и Рубежного вместе с педагогами отправились на две недели на черноморское побережье.

Работы впереди еще очень много, но теперь руководить восстановлением прифронтовых городов будет новый куратор от Татарстана. Кто именно, станет известно уже в ближайшее время.

Теперь руководить восстановлением прифронтовых городов будет новый куратор от Татарстана Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Евгений Варакин возглавит район Татарстана

Сегодня на совещании в Кабинете Министров Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил Евгения Варакина орденом «Дуслык». Давая оценку проделанной работе, Раис республики сказал, что все поставленные перед ним задачи Евгений Варакин выполнил успешно.

«В Лисичанске и Рубежном он провел большую работу по выстраиванию на местах системы государственного и муниципального управления по российским стандартам. В том числе успешно реализовал важнейшие задачи по проведению референдума по вхождению ЛНР в состав России в сентябре 2022 года и выборов Президента страны в марте этого года. Непосредственно на месте координировал работу по восстановлению жилого фонда, объектов городского хозяйства, социальной инфраструктуры. По оказанию гуманитарной помощи жителям и воинским подразделениям», – сказал Раис Татарстана.

На том же совещании стало известно, что Евгений Варакин возглавит Верхнеуслонский район Татарстана. Прежний глава района Марат Зиатдинов переходит на работу в Госкомитет по закупкам.

Когда прошлым летом мы прощались с Евгением Анатольевичем, напоследок я спросила: «Скучаете по Татарстану?»

«Конечно скучаю, как можно не скучать по семье, по маме, по дому. Но, как я говорю, я и моя команда, мы – солдаты, хоть и гражданские. Но за год у меня появилось ощущение, что мы стали военными. Потому что во многих вещах разбираемся, постоянно общаемся с военными – это все накладывает свой отпечаток. Но… работу не выбирают. Долг есть долг. Мы продолжаем работать и будем работать», – ответил тогда он.

Работа продолжается, теперь снова в Татарстане и на благо его жителей. А уникальный и богатый опыт двух последних лет, конечно, на пользу.