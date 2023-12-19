Минниханов – главам Лисичанска и Рубежного: «Мы сейчас одна семья, мы – партнеры»

Перед началом заседания Рустам Минниханов провел встречу с главами подшефных городов

Фото: rais.tatarstan.ru

«Здесь нет гостей, мы – партнеры»

Глав подшефных городов – Эдуарда Сахненко и Сергея Хортива представил на съезде Раис Татарстана Рустам Минниханов. Мэров Лисичанска и Рубежного зал встретил аплодисментами.

«Сегодня вместе с нами партнеры из Луганской Республики. Мы сейчас как одна семья, здесь нет гостей, мы – партнеры», – сказал Минниханов.

Перед началом заседания он провел встречу с главами подшефных городов, где обсудили уже действующие программы поддержки и планы на будущее.

«Уверен, наше сотрудничество будет только нас сближать. Мы поговорили и об учебе студентов в наших учебных заведениях, обсудили летний отдых и другие вопросы. Это все будет рассматриваться на системной основе», – отметил Минниханов.

Он также призвал руководителей подшефных городов перенимать опыт самоуправления, накопленный в Татарстане, что также должно улучшить работу муниципалитетов.

Отдельно Раис Татарстана выделил вклад муниципальных образований республики в поддержку Вооруженных Сил РФ в зоне СВО.

Раис Татарстана призвал руководителей подшефных городов перенимать опыт самоуправления, накопленный в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Муниципальными образованиями ведется большая работа по поддержке Вооруженных сил. Хочу отметить вклад глав районов и городов, которые на регулярной основе выезжают в зону СВО. Отрадно, что в этом важном деле активно участвуют представители бизнеса и неравнодушные граждане. Семьи военнослужащих, особенно погибших ребят, необходимо держать в центре повседневного внимания», – подчеркнул Минниханов.

«Муниципальные образования и дальше будут оказывать всю необходимую поддержку Вооруженным Силам России»

Поприветствовал глав подшефных городов и председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

«Мы рады, что сегодня представители муниципалитетов Лисичанска и Рубежного участвуют в работе нашего совета», – сказал он.

Спикер подчеркнул, что муниципальные образования Татарстана оказывают всевозможную поддержку Вооруженным Силам Российской Федерации на передовой и будут продолжать это делать.

«Прошедший год был непростым и потребовал использовать все резервы и добиваться высокой эффективности в управленческих решениях. Местные органы реализуют систему постоянной помощи нашим воинам, выполняющим свой долг в ходе СВО. Многие делегаты и участники съезда лично выезжают в районы расположения воинских подразделений и доставляют всю необходимую помощь», – заявил он.

Экзам Губайдуллин подчеркнул, что муниципальные образования РТ оказывают всевозможную поддержку ВС РФ на передовой и будут продолжать это делать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также председатель совета рассказал и о текущей работе в республике. Он обратил особое внимание на поддержку сельского хозяйства и вопрос удержания молодежи на селе.

«Мы сохранили все 872 сельских муниципальных образования. Задача здесь не только обеспечить высокую эффективность сельского хозяйства. Таким образом мы сохраняем культуру, образ жизни, традиции народов, проживающих в Татарстане. К сожалению, продолжается отток сельского населения, особенно молодежи. Их доля составляет всего 10%. Но нужно сказать, что в сельских поселениях созданы условия для жизни, не уступающие городским», – подчеркнул Губайдуллин.

Также он обратил внимание на вопрос ремонта автомобильных мостов в населенных пунктах и попросил Рустама Минниханова дать поручение Минтрансу РТ провести их обследование и разработать первоочередные меры для их реконструкции.

Татарстан помогает восстанавливать в Лисичанске мирную жизнь

О том, как меняется жизнь в Лисичанске после того, как над ним взял шефство Татарстан, рассказал мэр города Эдуард Сахненко.

Эдуард Сахненко поблагодарил республику за гуманитарные грузы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодаря помощи из Татарстана в нашем городе восстанавливается мирная жизнь. Слаженная работа подрядных организаций республики позволила подготовить к приему тепла свыше 100 домов. А энергетики республики вернули электричество в один из крупных районов города, который находился без него с начала проведения специальной военной операции», – заявил он.

Отдельно Сахненко поблагодарил республику за гуманитарные грузы. Всего в Лисичанск из Татарстана было доставлено уже свыше 2 тыс. тонн продовольствия.

После заседания он поделился с «Татар-информом» дальнейшими планами.

«Сейчас мы перенимаем опыт градоуправления в Татарстане. В дальнейшем мы хотим попросить помощи и в восстановлении нашего промышленного комплекса, чтобы людям было где работать и процветать. Это большой вопрос на перспективу», – сообщил он.

«Благодаря Татарстану мы получили возможности для восстановления города»

Рубежное также существенно преобразилось после того, как Татарстан начал помогать в восстановлении города. Об этом «Татар-информу» рассказал глава города Сергей Хортив.

Сергей Хортив: «Рубежный почти 1,5 года ждал помощи с «большой земли». Пришел Татарстан и очень нам помог» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С приходом Татарстана Рубежное изменилось кардинально. До этого у нас не было города-побратима. Когда выживали на собственных началах, было сложно. Когда появился Татарстан, дело сдвинулось с мертвой точки, мы получили материально-техническое обеспечение, начали проводить ремонты, которые существенно помогли подготовиться к зиме», – рассказал собеседник.

Он пояснил, что весной 2022 года были серьезно повреждены системы водоснабжения и водоотведения, это было очень большой проблемой для города, но и здесь помог Татарстан.

«Многие жители страдали из-за того, что мы не могли починить эти системы. У нас просто не было стройматериалов, но затем нам их предоставил Татарстан», – добавил Хортив.

По его словам, для Рубежного было большой радостью, когда Татарстан взял над ним шефство.

«Рубежный почти 1,5 года ждал помощи с “большой земли”. Пришел Татарстан и очень нам помог. Мы возлагаем большие надежды и на будущее, потому что восстановить все своими силами мы просто не сможем», – заявил он.