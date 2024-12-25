Фаниль Аглиуллин: «Стойкости духа жителей Лисичанска и Рубежного можно позавидовать»

Какие проблемы сегодня волнуют жителей Лисичанска и Рубежного? Какую помощь в настоящее время Татарстан оказывает подшефному региону? Какие из задач первостепенны, а что в долгосрочных планах? Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин рассказал «Татар-информу» о жизни прифронтовых городов, о том, как они меняются и как изменился он сам за эти месяцы.





«Шаг за шагом Лисичанск и Рубежное движутся в сторону мирной жизни»

Фаниль Анварович, полгода прошло с момента назначения вас на должность вице-премьера РТ, курирующего восстановление подшефных городов. Какими вы увидели Лисичанск и Рубежное, когда приехали?

И Лисичанск, и Рубежное – города со сложной судьбой. Первое, что бросилось в глаза, – масштаб и объем повреждений городской инфраструктуры, промышленных предприятий. Серьезно пострадал жилой фонд, это и многоквартирные дома и частный сектор.

Но что действительно удивило, так это местные жители. Стойкости их духа можно позавидовать. Несмотря на все разрушения и тяжелейшие условия, в городах продолжалась жизнь, работали социальные объекты, рынки, кафе и магазины, а в школах готовились к началу учебного года.

Какие задачи на тот момент были первоочередными? Как вас встретили местные жители?

Нашей первоочередной задачей было налаживание взаимодействия с местной администрацией. Нужно было понять какие насущные проблемы перед ними стоят и чем именно Татарстан может помочь. Разумеется, все это делалось в контакте с Министерством строительства России и Луганской Народной Республики. На тот момент нужно было обозначить фронт приоритетных работ – сформировать своего рода «дорожную карту», чтобы совместными усилиями определить проблемные точки и максимально эффективно проводить комплексные восстановительные работы. Не без сложностей, но, считаю, у нас получилось.

Что касается местных жителей, то, конечно, они были рады, что их не бросают. Что шаг за шагом Лисичанск и Рубежное, в том числе и с нашей помощью, двигаются в сторону мирной жизни.

«Серьезно пострадал жилой фонд, это и многоквартирные дома и частный сектор»

Что удалось сделать за эти полгода? Какие проекты были завершены, какие начаты?

Нам удалось наладить работу специалистов из Татарстана в формате аварийных бригад и настроить их взаимодействие с местными представителями коммунального хозяйства. В настоящий момент 4 бригады работают в Лисичанске и одна в Рубежном. Их основная задача – подготовка поврежденных в результате боевых действий многоквартирных домов к отопительному зимнему периоду. У большинства домов здесь повреждены кровли, выбиты стекла. Это огромный объем работ. Необходимо также заниматься подготовкой систем теплоснабжения к пуску тепла, замене подлежит буквально каждый радиатор отопления.

Поскольку водоснабжения в центре города практически нет, десять специализированных «КамАЗов» с экипажами работают по снабжению водой Лисичанска. Там, где водоснабжение функционирует, часто случаются прорывы труб, бригады наших специалистов работают совместно с местным Водоканалом на исполнении аварийных заявок.

Работаем и по социалке. Две общеобразовательные школы в Лисичанске укомплектованы новой мебелью и оборудованием, они открыли свои двери для детей в сентябре. Близятся к завершению работы в Детской школе искусств, детском саду «Малютка» и Детской спортивной юношеской школе.

«Оперативно были начаты ремонтно-восстановительные работы в среднеобразовательной школе №2»

В сентябре этого года в Рубежном побывал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. По результатам его визита оперативно были начаты ремонтно-восстановительные работы в среднеобразовательной школе №2. На сегодняшний день на объекте подходят к завершению работы по замене кровли, остекления, реконструирована система отопления, проведены работы по отмостке.

Помимо этого благодаря финансированию благотворителей из Татарстана в школе №18 и детском саду «Светлячок» была заменена система отопления с подключением к теплу.

«Начав работать в прифронтовых городах, стал по-другому относиться к привычным вещам»

Изменилось ли что что-то в вашем восприятии жизни с момента начала работы в ЛНР?

Да, безусловно. В некоторых аспектах восприятие жизни изменилось даже кардинально.

Во-первых, я начал по-другому относиться к, казалось бы, простым вещам – таким, например, как мобильная связь. На наших подшефных территориях, где близость фронта накладывает свои ограничения, связь отсутствует по объективным причинам, в целях безопасности. В повседневной жизни в Казани или других городах Татарстана мы воспринимаем связь как нечто само собой разумеющееся, но здесь осознаешь ее ценность и необходимость. Любые переговоры или встречи приходится планировать заранее, как это было в нашей юности, когда не было мобильных телефонов и интернета.

«Я начал по-другому относиться к, казалось бы, простым вещам – таким, например, как мобильная связь»

Личные встречи становятся неотъемлемой частью жизни, а коммуникация выходит на первый план, потому что без нее рабочее взаимодействие на всех уровнях значительно усложняется.

Во-вторых, за эти полгода я воочию увидел волю людей к возвращению нормальной, комфортной, мирной жизни. Местные жители здесь показывают удивительную способность преодолевать трудности и сохранять стремление к лучшему, несмотря на сложные обстоятельства. Это придает особую ценность самой жизни и тому, как мы ее воспринимаем.

«Местные жители здесь показывают удивительную способность преодолевать трудности и сохранять стремление к лучшему, несмотря на сложные обстоятельства»

Еще одним важным моментом стало осознание масштаба той помощи – искренней и бескорыстной, которую оказывают жители Татарстана. Проект «Добрая Казань», партия «Единая Россия», главы муниципальных районов – все занимаются сбором и доставкой целевой помощи для жителей подшефных городов. Они не просто помогают, но и искренне пытаются понять, что действительно нужно людям, как можно их поддержать, как сделать их жизнь хоть немного легче. В том числе это касается и поддержки наших бойцов, которые служат в частях, расположенных рядом с подшефными городами (помощь бойцам часто доставляется в гуманитарных конвоях).

Помимо необходимых вещей, таких как оборудование и продукты, людям важно чувствовать внимание и заботу.

Все это – отношение людей, их поддержка, их стремление сохранить нормальность – меняет мое восприятие жизни. Она стала более многогранной, наполненной глубоким смыслом и ценностью каждого доброго поступка.

«Проект «Добрая Казань», партия «Единая Россия», главы муниципальных районов – все занимаются сбором и доставкой целевой помощи для жителей подшефных городов»

Помогает ли вам в этой непростой работе ваш предыдущий опыт?

Безусловно, особенно в стрессовых ситуациях. Прежде всего, это касается навыков командного взаимодействия. Опыт, накопленный в работе на разных уровнях, внутри команды Республики Татарстан помогает эффективнее реализовывать сотрудничество с администрациями подшефных городов. Помогает четко понимать настоящие потребности людей, определять пути их решения и постепенно, шаг за шагом, достигать результата.

Особенно важно умение прислушиваться к мнению окружающих и учитывать их предложения. Также помогает управленческий подход, который широко применяется в Татарстане. Это стиль работы, основанный на качественном взаимодействии, ясности в принятии решений и четкости в выполнении поставленных задач.

В Татарстане выстроен эффективный механизм координации, обсуждения итогов и осознания того, зачем мы делаем ту или иную работу. Этот подход позволяет здесь, на местах, лучше видеть цели и задачи, решать их системно и реалистично, без излишних обещаний, а с акцентом на конкретные результаты.

Жизненный опыт помогает не только справляться с текущими вызовами, но и сохранять баланс, фокусируясь на самом важном.

«Нашей первоочередной задачей было налаживание взаимодействия с местной администрацией»

«Жители Татарстана вносят огромный вклад в восстановление Лисичанска и Рубежного»

Как сейчас Татарстан помогает Лисичанску и Рубежному? Нужны ли рабочие силы из республики? Каких специалистов не хватает? В чем ощущается особая потребность? Как простые жители Татарстана могут помочь жителям этих городов?

Благодаря работе команды первого куратора Лисичанска Евгения Анатольевича Варакина, базовые потребности населения в продуктах питания, одежде и средствах обогрева на данный момент практически полностью закрыты. С лета основной акцент был сделан на подготовке многоквартирных домов в Лисичанске и Рубежном к отопительному периоду.

В результате боевых действий многие дома получили серьезные повреждения кровли, нарушены системы отопления и водоснабжения, выбиты окна.

Поэтому строительные материалы стали приоритетом для оперативного закрытия теплового контура домов, чтобы предотвратить их промерзание зимой и подготовить к последующему капитальному ремонту.

Кроме того, поступают запросы от администраций городов на специализированную технику: экскаваторы, вакуумные машины, самосвалы. Они необходимы для расчистки завалов, благоустройства территорий, очистки и осушению подвалов. Например, для Рубежного были поставлены четыре глубинных насоса, в ближайшее время мы сможем дополнить их станциями управления, что позволит постепенно обновить оборудование и исключить риски с нарушением водоснабжения в городе.

«Для работников муниципальных служб — МУПов и ЖЭКов — также предоставляется помощь: спецодежда, обувь, оборудование»

С возвращением мирной жизни в города все больше семей с детьми нуждаются в помощи, связанной с детским питанием и средствами личной гигиены. Эти запросы обрабатываются адресно, и помощь поступает на регулярной основе благодаря усилиям коллег из Татарстана.

Для работников муниципальных служб — МУПов и ЖЭКов — также предоставляется помощь: спецодежда, обувь, оборудование, начиная от лопат и заканчивая генераторами. Поставляются горюче-смазочные материалы, моторные и трансмиссионные масла, шины и аккумуляторы для обеспечения бесперебойной работы техники, необходимой для восстановления городов.

Интересно отметить, что практически каждая гуманитарная поставка от районов Татарстана включает в себя дополнительные, помимо целевых запросов, ресурсы, которые не запрашивались, но всегда востребованы. Это могут быть сезонные овощи, мёд, питьевая вода, медикаменты, бытовая химия и средства личной гигиены. Все это используются как резервы для больниц, школ и других социальных объектов.

Мы видим, что базовые потребности закрыты, а следующая задача – восстановление инфраструктуры и поддержка людей на пути к возвращению комфортной мирной жизни.

«В результате боевых действий многие дома получили серьезные повреждения кровли, нарушены системы отопления и водоснабжения, выбиты окна»

Какую помощь могут оказать жители Республики Татарстан жителям подшефных городов?

Татарстанцы уже активно помогают жителям подшефных территорий. Все адресные заявки о потребностях городов Лисичанск и Рубежное передаются напрямую главам районов нашей республики, и на их основе формируются гуманитарные конвои.

На данном этапе была полностью закрыта потребность в строительных материалах для подготовки к отопительному сезону. Сейчас акцент смещается на предоставление конкретного оборудования и специализированных ресурсов. Татарстан помогает не только восстановлением многоквартирных домов и социальных объектов, но и направляет аварийные бригады, чьи специалисты демонстрируют высокий уровень профессионализма.

Особое внимание уделяется поддержке детей и молодежи. Для выпускников 11-х классов была организована программа обучения в Елабуге, где они адаптируются к требованиям сдачи ЕГЭ в Российской Федерации. Это позволяет выпускникам выбирать вузы, как в Татарстане, так и в других регионах страны.

Кроме того, для детей организуются смены в оздоровительных лагерях. Например, молодежном центре «Сэлэт-Ак Барс» дети не только отдыхают, но и занимаются спортом, сдают нормативы ГТО, получая знаки отличия, которые могут принести дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Республика Татарстан также активно поддерживает жителей подшефных городов в сфере здравоохранения. В этом году в Лисичанске дважды побывал министр здравоохранения республики, который лично провел 15 операций местным пациентам.

«В этом году в Лисичанске дважды побывал министр здравоохранения республики, который лично провел 15 операций местным пациентам»

Коммуникация с подшефными территориями ведется не только на уровне шефства, но и через отдельные министерства: образования, здравоохранения, спорта. Благодаря этому помощь оказывается максимально точечно, охватывая разные сферы жизни.

Жители Татарстана могут и дальше вносить вклад, участвуя в формировании гуманитарных грузов, помогая нуждающимся семьям и поддерживая инициативы, направленные на восстановление и улучшение условий жизни на подшефных территориях.

«Практически во всех домах Лисичанска и Рубежного есть газ»

На каком этапе находится восстановление коммуникаций в подшефных городах: электричества, газа и водоснабжения?

Газификация в подшефных городах восстановлена на 99%. В Лисичанске и Рубежном практически все дома подключены к газоснабжению.

«Для устранения проблем активно работают аварийные бригады из Набережных Челнов и Зеленодольска, оказывая помощь местным службам ЖКХ и водоканалу»

Ситуация с электричеством также стабильная. Несмотря на редкие аварии, вызванные сложными погодными условиями – летом из-за высокой температуры, зимой из-за наледи и сильного ветра – все неисправности устраняются оперативно. Аварии также могут возникать из-за повреждений, вызванных обстрелами, но в целом электрические сети работают надежно.

Что касается водоснабжения, в Лисичанске идет запуск насосной станции, которая постепенно обеспечивает центральную часть города. Вода подается поквартально, поэтапно, однако процесс сопровождается авариями, чаще всего в подвальных помещениях многоквартирных домов.

Для устранения таких проблем активно работают аварийные бригады из Набережных Челнов и Зеленодольска, оказывая помощь местным службам ЖКХ и водоканалу.

В Рубежном ситуация несколько иная. Большинство многоквартирных домов имеют индивидуальные системы отопления, что исключает проблемы с централизованным теплоснабжением. Водоснабжение в городе работает удовлетворительно. Республика Татарстан дополнительно поставила глубинные насосы и в ближайшее время отправит станции управления к ним. Это позволит заменить устаревшее оборудование и обеспечить более стабильное водоснабжение.

Отопление в Лисичанске подключается постепенно, в том числе для домов, которые были подготовлены к зимнему периоду усилиями специалистов из Татарстана. Эта работа будет продолжена.

В целом коммуникации в подшефных городах восстанавливаются системно и ключевые проблемы решаются благодаря совместным усилиям местных коммунальных служб и аварийных бригад из Татарстана.

«Сейчас строительство и восстановление крупных предприятий в условиях нестабильности не отвечает критериям безопасности»

«Поддержка районов Татарстана укрепляет связь между регионами»

– Насколько возможно восстановление промышленного потенциала подшефных городов в текущих условиях?

– На данный момент говорить о полноценном восстановлении промышленного потенциала подшефных городов и их самостоятельной экономической позиции преждевременно. Основная причина очевидна – это близость линии боевого соприкосновения. Пока ситуация на фронте остается напряженной, запуск серьезных промышленных предприятий сопряжен с высокими рисками для бизнеса и инвесторов.

Безусловно, эти территории обладают огромным промышленным потенциалом. Но такая работа должна быть уместной, своевременной и безопасной. Сейчас строительство и восстановление крупных предприятий в условиях нестабильности не отвечает этим критериям. Однако, как только обстановка позволит, восстановление промышленности станет приоритетной задачей.

Экономическое развитие имеет ключевое значение – с появлением рабочих мест начнется возвращение жителей, которые уехали в поисках безопасности и стабильности. Мы регулярно отслеживаем чаты Лисичанска, Рубежного и Северодонецка и видим, что людей очень волнует именно вопрос восстановления предприятий. Они спрашивают друг друга, когда старые рабочие места возобновят свою деятельность и какие перспективы.

Когда ситуация стабилизируется, важно будет оперативно запустить работу предприятий, чтобы обеспечить местным жителям возможность трудоустройства и вернуть экономическую активность в регион. Экономика – это основа восстановления городской жизни, и она станет двигателем возрождения территорий.

– Какие районы Татарстана и какую гуманитарную помощь оказывают подшефным городам?

Активное участие в оказании гуманитарной помощи подшефным городам принимают все муниципальные районы Республики Татарстан. Многие из глав районов приезжали по несколько раз и продолжают активно поддерживать жителей Лисичанска и Рубежного.

Помощь включает: продукты питания, строительные материалы, средства обогрева, одежду, медикаменты и многое другое. Благодаря такой поддержке решаются основные проблемы, связанные с подготовкой домов к отопительному сезону, восстановлением социальных объектов и обеспечением повседневных нужд местного населения.

Особенно важно, что в этот процесс вовлечены не только главы муниципалитетов, но и жители, предприятия и организации каждого района. Они активно откликаются на запросы, вкладывая свои ресурсы и время в общее дело. Это показывает высокий уровень солидарности и сплоченности, что особенно ценно в сложившихся условиях.

Такая оперативная и искренняя поддержка со стороны районов Татарстана помогает не только решать насущные проблемы, но и укрепляет связь между регионами, создавая основу для дальнейшего сотрудничества и восстановления.

Каковы планы на ближайшее время?

На подшефных территориях нашей республики продолжается активная работа. В Лисичанске наши аварийные бригады сосредоточены на запуске системы водоснабжения города. Также продолжится восстановление социальных объектов. В ближайшее время мы завершим экспертизу объектов, чтобы определить приоритетные задачи на 2025 год.

Отдельное внимание уделяется восстановлению и подготовке многоквартирных домов к эксплуатации, что также осуществляется силами наших аварийных бригад.

Основной задачей сейчас является завершение работа на всех социальных объектах, работы по которым были запланированы на 2024 год с последующей их передачей местной администрации для полноценной эксплуатации по назначению.

Важно подчеркнуть, что в своей работе мы всегда учитываем потребности самих жителей. Получая обратную связь от местного населения, мы стремимся сделать так, чтобы объекты, которые мы реконструируем, будь то детские сады, школы или поликлиники, были востребованы и приносили реальную пользу людям.

Фотографии предоставлены Аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина