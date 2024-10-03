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Медиахолдинги «Татмедиа» и «Луганьмедиа» подписали соглашение о сотрудничестве
Сегодня в луганском Доме журналистов представители медиахолдингов «Татмедиа» и «Луганьмедиа» подписали соглашение о сотрудничестве.
«Очень было приятно, что коллеги хотят взаимодействовать в информационной сфере. А также самое главное, что коллеги хотят передавать свой бесценный опыт, который они нарабатывали годами», – отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова.
В ближайшее время для журналистов из ЛНР организуют обучающий семинар по двум направлениям: сторителлинг и работа с контентом в социальных сетях.
«Приглашаем луганских журналистов участвовать в конкурсах и семинарах, потому что общение, изучение опыта друг друга, обмен опытом – это ключевой инструмент для жизни журналистов», – сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
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