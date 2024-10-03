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Общество 3 октября 2024 18:39

Медиахолдинги «Татмедиа» и «Луганьмедиа» подписали соглашение о сотрудничестве

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Фото: «Луганск24»

Сегодня в луганском Доме журналистов представители медиахолдингов «Татмедиа» и «Луганьмедиа» подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: «Луганск24»

«Очень было приятно, что коллеги хотят взаимодействовать в информационной сфере. А также самое главное, что коллеги хотят передавать свой бесценный опыт, который они нарабатывали годами», – отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова.

В ближайшее время для журналистов из ЛНР организуют обучающий семинар по двум направлениям: сторителлинг и работа с контентом в социальных сетях.

«Приглашаем луганских журналистов участвовать в конкурсах и семинарах, потому что общение, изучение опыта друг друга, обмен опытом – это ключевой инструмент для жизни журналистов», – сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

#татмедиа #соглашение о сотрудничестве #ЛНР и Татарстан
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