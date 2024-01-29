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В крымском центре «Сәләт — Ак Барс» для ребят из ЛНР организовали кинопоказ
В крымском молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» для участников смены из ЛНР специалисты общественной организации РОО ГТО организовали спецпоказ российского кинофильма «Движение вверх!».
К просмотру присоединилась и посол ГТО Ольга Павлова — она приехала в молодежный центр принимать нормативы комплекса.
Смена «Народные игры ГТО 2024» стартовала в поселке Форос 27 января, в ней участвуют 74 юных спортсмена (45 школьников из Лисичанска и 29 из Рубежного). Ребята продемонстрируют свои навыки в разных физических упражнениях — беге, подтягивании, прыжках, гибкости и других нормативах комплекса.
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