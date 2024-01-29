В крымском центре «Сәләт — Ак Барс» для ребят из ЛНР организовали кинопоказ

Фото: молодежный центр «Сәләт — Ак Барс»

В крымском молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» для участников смены из ЛНР специалисты общественной организации РОО ГТО организовали спецпоказ российского кинофильма «Движение вверх!».

К просмотру присоединилась и посол ГТО Ольга Павлова — она приехала в молодежный центр принимать нормативы комплекса.

Фото: молодежный центр «Сәләт — Ак Барс»

Смена «Народные игры ГТО 2024» стартовала в поселке Форос 27 января, в ней участвуют 74 юных спортсмена (45 школьников из Лисичанска и 29 из Рубежного). Ребята продемонстрируют свои навыки в разных физических упражнениях — беге, подтягивании, прыжках, гибкости и других нормативах комплекса.