Российское ПО планируют использовать для проектирования электрокара «Атом»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Для дальнейшего проектирования электрокара «Атом» собираются использовать отечественное программное обеспечение — систему полного жизненного цикла «Сарус».

Дорожные карты по применению этой системы на литейном производстве КАМАЗа и при создании электронного макета «Атома» подписали накануне в Набережных Челнах подписали генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики Валентин Костюков, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

До этого состоялось совещание с участием главы ведомства Олега Коробченко, на котором стороны рассмотрели стратегию госкорпорации «Росатом» и КАМАЗа в области электромобильности, обсудили направления сотрудничества, развитие проекта «Атом» и другие вопросы. Гостям также показали продукцию челнинского завода: электробус, мусоровоз и другую автомобильную технику.

Ранее, в мае, Сергей Когогин объяснил Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, почему КАМАЗ продолжает использовать программное обеспечение от немецкой компании SAP, упомянув в том числе и литейное производство.

Вместе с тем тогда руководитель автогиганта выразил готовность использовать систему «Сарус» для создания второй версии электромобиля «Атом» (вместо применявшейся ранее системы NX от немецкого концерна Siemens). Глава Правительства России настаивал на этом еще летом 2023 года.

Системе полного жизненного цикла «Сарус» — это технологически независимая платформа, предназначенная для промышленных предприятий, основанная на российском геометрическом ядре и импортонезависимой операционной системе. Она охватывает все этапы создания изделий от проектирования до утилизации, поддерживая сквозную технологию 3D-проектирования.

«Атом» — проект российского электромобиля, разработанный компанией «Кама». Изначально машины предполагалось производить в Набережных Челнах, но затем от этих планов отказались. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов во время встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2023 года рассказал, что опытный образец электрокара будет готов в 2024 году, а серийный выпуск ожидается в 2025-м.