Когогин объяснил, почему КАМАЗ продолжает пользоваться зарубежным ПО

Сергей Когогин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ПАО «КАМАЗ» продолжает пользоваться иностранным программным обеспечением, потому что готовность отечественных программных продуктов недостаточна для выполнения необходимых функций. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Когогин, отвечая на реплику Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ходе пленарной сессии выставки «Цифровая индустрия промышленной России», передает «Интерфакс».

«Только 38% применяемых решений на сегодня являются российскими. Почему? По-прежнему главная причина — низкая готовность решений к тому, чтобы мы безболезненно могли замещать зарубежные аналоги. <...> любой переход в систему, ухудшающую пользовательский опыт, невозможен», — подчеркнул в своем докладе Когогин.

При этом в качестве примера импортозамещения ПО в проектах с участием КАМАЗа он привел внедрение ERP-системы от компании «1С» на заводе «Москвич» за 200 млн рублей.

После завершения доклада Мишустин обратился к руководителю КАМАЗа и поинтересовался у него, почему на челнинском предприятии до сих пор используется программное обеспечение от немецкой компании SAP. «Ну, извините за эти вопросы, но просто ERP-система у самого Сергея Анатольевича-то до сих пор осталась SAP-овская. И вот [глава компании „1С“ Борис] Нуралиев потом ответит, почему», — сказал Премьер.

«Михаил Владимирович, пока по функционалу на очень сложные процессы, которые у нас от заготовительных процессов до финишных, не готов „1С“ к этой работе», — объяснил Когогин главе Правительства.

В свою очередь Борис Нуралиев подтвердил, что у КАМАЗа относительно других автозаводов «очень много переделов». «Сложное производство, всякая литейка там…» — уточнил он.

Вместе с тем после вопроса Мишустина, готова ли компания Нуралиева в принципе предоставлять необходимые решения, тот заверил в готовности «работать с КАМАЗом вместе, чтобы его автоматизировать». «Мы этого очень хотим и неоднократно об этом говорили», — заключил руководитель «1С».