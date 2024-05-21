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Когогин объяснил, почему КАМАЗ продолжает пользоваться зарубежным ПО
ПАО «КАМАЗ» продолжает пользоваться иностранным программным обеспечением, потому что готовность отечественных программных продуктов недостаточна для выполнения необходимых функций. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Когогин, отвечая на реплику Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в ходе пленарной сессии выставки «Цифровая индустрия промышленной России», передает «Интерфакс».
«Только 38% применяемых решений на сегодня являются российскими. Почему? По-прежнему главная причина — низкая готовность решений к тому, чтобы мы безболезненно могли замещать зарубежные аналоги. <...> любой переход в систему, ухудшающую пользовательский опыт, невозможен», — подчеркнул в своем докладе Когогин.
При этом в качестве примера импортозамещения ПО в проектах с участием КАМАЗа он привел внедрение ERP-системы от компании «1С» на заводе «Москвич» за 200 млн рублей.
После завершения доклада Мишустин обратился к руководителю КАМАЗа и поинтересовался у него, почему на челнинском предприятии до сих пор используется программное обеспечение от немецкой компании SAP. «Ну, извините за эти вопросы, но просто ERP-система у самого Сергея Анатольевича-то до сих пор осталась SAP-овская. И вот [глава компании „1С“ Борис] Нуралиев потом ответит, почему», — сказал Премьер.
«Михаил Владимирович, пока по функционалу на очень сложные процессы, которые у нас от заготовительных процессов до финишных, не готов „1С“ к этой работе», — объяснил Когогин главе Правительства.
В свою очередь Борис Нуралиев подтвердил, что у КАМАЗа относительно других автозаводов «очень много переделов». «Сложное производство, всякая литейка там…» — уточнил он.
Вместе с тем после вопроса Мишустина, готова ли компания Нуралиева в принципе предоставлять необходимые решения, тот заверил в готовности «работать с КАМАЗом вместе, чтобы его автоматизировать». «Мы этого очень хотим и неоднократно об этом говорили», — заключил руководитель «1С».
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