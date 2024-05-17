Татарстан представил «Алабугу» и электрокар «Атом» на Российско-китайском ЭКСПО в Харбине

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Особая экономическая зона «Алабуга» и электромобиль «Атом» представлены на экспозиции Татарстана в столице китайской провинции Хэйлунцзян Харбине, где проходят VIII Российско-китайский ЭКСПО и IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Возглавляет делегацию республики вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Сегодня и завтра в Харбине должно состояться много двусторонних встреч.

Татарстан презентует не только свой экономический и инвестиционный потенциал республики, но и предстоящий

II международный форум «Россия — Китай», который пройдет с 13 по 15 ноября этого года в Казани.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Столица РТ во второй раз примет участников этого мероприятия, в рамках которого российские регионы и китайские провинции обсуждают вопросы развития сотрудничества.

Участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству принял Президент РФ Владимир Путин, который находится в КНР с государственным визитом. В приветственной речи он пообещал льготы инвесторам из Китая.