Гендиректор КАМАЗа: Электромобили «Атом» хотят начать массово производить в 2025-м

Российские электромобили «Атом» планируют запустить в массовое производство в 2025 году. Об этом заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, подчеркнув, что электромобилем интересуются также сервисы такси и каршеринга.

Напомним, что сегодня Когогин поучаствовал в презентации выставки-конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Там главу правительства РФ Михаила Мишустина познакомили со стендом госкорпорации «Росатом» и КАМАЗа. Там же ему презентовали операционную систему для перспективного инновационного отечественного автомобиля «Атом».

Отметим, что операционная система для электромобиля «Атом» создана с учетом высоких стандартов кибербезопасности. Она включает в себя маркетплейс приложений, облачные сервисы, платформу телематики и пользовательские приложения HMI, а также систему IVI с элементами дополненной реальности. Эта операционная система может быть адаптирована для использования в различных типах транспортных средств, включая электромобили и коммерческий транспорт. В перспективе решение могут масштабировать на других производителей транспорта.

Также Мишустину представили систему управления полным жизненным циклом «Сарус». Это технологически независимая платформа, предназначенная для промышленных предприятий, основанная на российском геометрическом ядре и импортонезависимой операционной системе. «Сарус» охватывает все этапы создания изделий – от проектирования до утилизации, поддерживая сквозную технологию 3D-проектирования.

Еще на стенде представили национальную вычислительную CAD/CAE-платформу. Это программная среда, которая объединяет цифровые решения отечественных разработчиков в области математического моделирования и инженерного анализа. Эта платформа предназначена для применения в инженерных задачах различных отраслей промышленности и может использоваться в образовательных целях для студентов и специалистов, предлагая обучающие материалы и ресурсы.

Платформа Kamotive от «КАМАЗа» – это программное обеспечение для проектирования и управления жизненным циклом изделий. Она позволяет управлять распределенными проектами, внедряя целостный подход на всех уровнях планирования, и является частью программы импортозамещения.