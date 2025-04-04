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Общество 4 апреля 2025 13:56

Росприроднадзор оценил ущерб от крушения танкеров в Черном море в 84,9 млрд рублей

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Росприроднадзор оценил ущерб от крушения танкеров в Черном море в 84,9 млрд рублей
Фото предоставлено Еленой Нургалиевой

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе нанесло экологии суммарный ущерб, превышающий 84,9 млрд рублей. Соответствующей оценкой Росприроднадзора на заседании правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий ЧС поделилась руководитель ведомства Светлана Радионова.

«Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила 84 943 948 679 рублей», – приводит слова главы Росприроднадзора пресс-служба Правительства РФ.

При этом собственнику танкера «Волгонефть-212», ООО «Кама Шиппинг», предъявлены требования на сумму в 49 460 085 849 рублей, а владельцу танкера «Волгонефть-239», ЗАО «Волгатранснефть», – требования на сумму 35 483 862 830 млрд рублей.

«У компаний, которым предъявлены требования, есть один месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд», – подчеркнула Радионова.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Министерство транспорта России отчиталось о завершении расследования причин крушения танкеров в Черном море, которое вели две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса и Росморречфлота.

«Основные причины аварийных случаев, по данным заключения комиссии, – невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами <...>», – проинформировал министр транспорта Роман Старовойт.

Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет РФ, добавил он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Суда перевозили в общей сложности 9,2 тыс. тонн мазута. Значительная часть груза попала в воду, что привело к гибели различных животных, а также загрязнению мазутом побережья Крыма и Краснодарского края.

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