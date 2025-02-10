«Птиц чистят и отвозят в стационар»: волонтер о последствиях разлива мазута в Черном море

Более 80 жителей Московской области поехали в Анапу, чтобы помочь устранить последствия разлива нефтепродуктов в Черном море.

Волонтеры занимаются расчисткой береговой линии, об этом сообщила пресс-служба Министерства информации и молодежной политики Подмосковья.

Участник движения «Волонтеры Подмосковья» Анна Тишкина в беседе с «Радио 1» рассказала, что каждой отмытой птице волонтеры дают имя.

«Вот сейчас отмыли одну. Назвали Жульверн. Мы их не боимся. Чтобы отмыть от мазута, требуется примерно час. Некоторые волонтеры работают в паре: кто-то поливает-моет птиц, а кто-то держит. Некоторые даже вчетвером этим занимаются», – поделилась волонтер.

После мойки птиц отправляют в стационар, где для них подготовлены необходимые лекарства. Там они остаются на какое-то время под наблюдением орнитологов и ветеринарных врачей.

«Их определяют либо в первый стационар – для более слабых птиц, либо во второй – для живчиков. Или их сажают на карантин, если есть подозрения на какую-то болезнь», – рассказала Анна Тишкина.

Сейчас большое внимание уделяется птицам и просеиванию песка через огромное сито.

«От Московской области приехала делегация (около 80 человек). Мы ехали двумя большими автобусами. Каждый из нас готов помогать хоть животным, хоть птицам», – сказала волонтер.