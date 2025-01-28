Студентка КФУ рассказала, как отмывала от мазута чомг и гагар в Сочи

В феврале после успешного закрытия зимней сессии две студентки четвертого курса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ отправятся на Черное море, чтобы примкнуть к отряду волонтеров. Это будет уже вторая их поездка в этом году. Об итогах первой поездки в Сочи в качестве волонтера «Татар-информу» рассказала Алина Рахимова.

Фото: из личного архива Алины Рахимовой

К отряду добровольцев одногруппницы Алина Рахимова и Екатерина Зинурова примкнули в январе. Об экологической катастрофе на Черном море девушки узнали из СМИ.

«Решили внести свой вклад, оказать помощь. Нашли фонд „Возрождение природы“, который оплатил перелет туда и обратно. Бесплатно заселились в районе Адлера, посмотрели обстановку на пляже „Огонек“. На протяжении трех дней трудились в ветклинике инновационного ветеринарного центра Медицинской ветеринарной академии Сочи, где занимались отмыванием от мазута чомг и гагар», – пояснила Алина.

Волонтеры из Казани работали в ветцентре ИВЦ МВА Сочи в несколько смен. Для этого им выдали спецодежду, защитные очки и маски. Новичков обучили более опытные работники. Птиц отмывали от мазута с моющим средством и крахмалом.

Фото: из личного архива Алины Рахимовой

«Комочки мазута с перьев счищали зубной щеткой. Также давали сорбенты и необходимые лекарства, кормили рыбой. После помывки птиц сушили и долечивали, а потом отпускали в заповедник, чтобы понаблюдать за ними», – отметила Алина.

Студентка КФУ объяснила, что процесс очистки пернатых от мазута весьма длительный, на одну птицу уходит не менее двух-трех часов. За смену одному волонтеру получалось отмыть до четырех птиц.

«Обязанности у нас были разные. Это помывка, чистка, кормление, поддержание чистоты. Нашу работу координировал опытный орнитолог, он составлял протоколы для лечения. Также в центре работал ветеринар», – вспоминает Алина.

По словам собеседницы агентства, работа специфическая и достаточно сложная. У некоторых волонтеров на второй-третий день началась аллергия, слезились глаза.

Фото: из личного архива Алины Рахимовой

Выживаемость пострадавших птиц сначала была высокой и составляла 80%, но позже она понизилась. Со слов девушки, многие птицы достаточно истощены и не все могут выжить после сильного отравления. Что касается пляжей, то, со слов Алины, они чистые.

«В Сочи пляжи хорошие, там почти не было мазута», – подчеркнула Рахимова.

Помимо волонтеров из Казани, в центре трудились представители Екатеринбурга, Москвы, Тюменской области и ближайших курортных городов. Это были люди разного возраста. Но в основном работали женщины, мужчин было немного.

Во второй раз девушки из Казани планируют поехать в Анапу на более длительное время. Возможно, будут работать на пляжах. Сейчас они изыскивают для этого все возможности.