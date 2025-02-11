Ученые КФУ предложили очистить пляжи Анапы от мазута с помощью «прожорливых» бактерий

Фото предоставлено Еленой Нургалиевой

Очистить часть пляжей Анапы от мазута с помощью бактерий за летний сезон предложила группа ученых Казанского федерального университета. С места происшествия уже взяты пробы песка, сейчас ведутся лабораторные исследования. Об этом «Татар-информу» сообщил научный сотрудник лаборатории Biocontrol Института экологии, биотехнологии и природопользования КФУ Александр Гордеев.

Фото: из личного архива Александра Гордеева

«Я изучаю подходы к биоремедиации, в данном случае речь идет об очистке загрязненных территорий с помощью микроорганизмов или веществ, которые они продуцируют. Основой технологий биоремедиации загрязненных природных объектов являются бактерии-нефтедеструкторы, способные разлагать углеводороды, а также производимые ими биосурфактанты – поверхностно активные вещества микробиологического происхождения», – рассказал он.

Узнав об экологической катастрофе, Александр Гордеев подал заявку, и она была поддержана вузом. На днях он вместе с коллегой вернулся из Анапы, где на протяжении трех дней занимался отбором проб загрязненного песка.

По словам научного сотрудника КФУ, использование бактерий для борьбы с последствиями загрязнения почвы и песка мазутом не единственный подход. После крушения двух танкеров на месте разлива мазута на берегу и в море работают сотрудники МЧС и отряды волонтеров. Они собирают и вывозят загрязненный песок и грунт.

Подходы к очистке загрязненных песков, предлагаемые учеными КФУ, являются следующим этапом начатой работы и уже используются в мировой практике.

«Наш подход применим к оставшемуся загрязнению. Это тот мазут, который невозможно извлечь вручную или механизированным трудом. Эта дисперсная, распыленная система – потенциальная еда для микроорганизмов», – отметил Гордеев.

Собеседник пояснил, что при попадании химических загрязнителей в почву, где обитает множество микробов, одна часть этих микроорганизмов погибает, а другая адаптируется.

Под воздействием живых микроорганизмов и их продуктов большие скопления мазута разбиваются на более доступные мелкие «капельки», а углеводороды нефти в почве становятся «зелеными», нетоксичными, неопасными для природных объектов и биоразлагаемыми. В случае песков, где бактерий крайне мало, нужно помочь им, добавив специально выращенных в лабораторных или производственных условиях микробов, готовых справиться с загрязнением, заметил Гордеев.

Фото: из личного архива Александра Гордеева

«Проще говоря, бактерия как повар, который из большого фрагмента теста и фарша лепит множество маленьких пельмешек. Получается, что микробы готовят для себя «пельмешки», чтобы их было проще «съесть», – привел необычное сравнение собеседник «Татар-информа».

После лабораторных испытаний ученые КФУ подготовят свои предложения для ликвидации последствий экологической катастрофы. По мнению Гордеева, для очистки пляжей с помощью «аттестованных и сертифицированных» бактерий понадобится не менее одного года.