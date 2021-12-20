Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Кению

Гражданам России желательно воздержаться от поездок в Кению из-за распространения в этой африканской стране омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующую рекомендацию распространил Роспотребнадзор, передает ТАСС.

«В Республике Кения отмечается активная циркуляция нового геноварианта вируса „омикрон“. <…> Роспотребнадзор рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Республику Кения», — говорится в сообщении санитарного ведомства.

Ранее Россия ограничила въезд для прибывающих из Кении иностранцев и ввела карантин для возвращающихся из этой страны своих граждан.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Новый вариант уже стал доминирующим в Великобритании, а его распространение в Нидерландах привело к введению жесткого локдауна.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация «Спутником V» и затем «Спутником Лайт» дает полную защиту от нового штамма. Президент России Владимир Путин также назвал «Спутник V» эффективным против «омикрона».