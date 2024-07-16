Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов РФ

Роскомнадзор направил генеральному директору корпорации Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ и органов власти, а также высказывавшихся в поддержку РФ общественных, политических и культурных деятелей. Об этом заявили в пресс-службе регулятора, передает ТАСС.

В связи с этим в ведомстве напомнили, что начиная с 2020 года видеохостинг применил ограничительные меры к 207 отечественным ресурсам, причем 83 из них были заблокированы в текущем 2024 году. В частности, под блокировку попали каналы RT и РБК, аккаунты музыкантов Shaman, Олега Газманова и Юлии Чичериной, писателя и политика Захара Прилепина.

«Такие действия видеохостинга недопустимы, это акт цензуры», — заявили в пресс-службе регулятора. В ведомстве уверены, что «YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики».

Ранее «Ростелеком» предупредил о сбоях в работе YouTube в России, объяснив их проблемами с оборудованием Google, находящимся в стране (речь шла об ускоряющей загрузку контента системе Google Global Cache).

Вместе с тем «Газета.Ru» со ссылкой на источник, будто бы близкий к Администрации Президента РФ, написала, что видеохостинг будет заблокирован в России полностью уже в сентябре. По словам собеседника издания, в июле-августе этому будет предшествовать «некая деградация».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг наличие у властей страны планов по блокировке YouTube на территории России.