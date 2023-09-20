Шадаев: Вопроса блокировки YouTube и WhatsApp нет в повестке дня

Фото:© Владимир Васильев/«Татар-информ»

Вопрос блокировки видеохостинга YouTube на территории России отсутствует в повестке дня. Об этом заявил журналистам министр цифрового развития РФ Максут Шадаев в кулуарах проходящего в столице Татарстана форума Kazan Digital Week.

«Вопрос о блокировке YouTube в повестке не стоит», — подчеркнул глава Минцифры (цитата по ТАСС).

Кроме того, Шадаев заметил, что вопроса блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) также нет в повестке дня.

Upd. (16.55): Ранее глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал, что перед блокировкой YouTube необходимо создать его аналог в России. Его первый заместитель Антон Горелкин отметил, что блокировка видеосервиса принесет больше вреда, чем пользы, но у отечественных блогеров нет перспектив на этой площадке.

До этого Горелкин предположил, что позиция властей России относительно работы в стране WhatsApp может быть пересмотрена из-за появления в нем новостных каналов (напоминающих Telegram-каналы). Позднее Роскомнадзор допустил блокировку WhatsApp, если мессенджер не будет удалять каналы с запрещенной информацией.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Мы должны быть способны к формированию подлинного технологического, цифрового и в немалой степени культурного, образовательного, ценностного суверенитета России и всего нашего общества», — заявлял глава государства.