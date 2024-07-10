Роскомнадзор: в 2024 году YouTube заблокировал более 80 российских каналов

С начала 2024 года видеохостинг YouTube заблокировал 83 российских канала. Под блокировку попали каналы российских государственных СМИ и общественных деятелей, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, с начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам, в 2023 году - к 27 интернет-страницам, в 2022 году - к 63 интернет-страницам, в 2021 году - к 21 интернет-странице, в 2020 году - к 13 интернет-страницам», – сообщили в ведомстве.

Как отметили в РКН, видеохостинг массово блокирует Youtube-каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей.

Среди каналов, подпавших под санкции YouTube с 2020 года, - «Соловьев LIVE», «Крым-24», RT, РБК, НТВ, официальный канал Совета Федерации. Видеохостинг также ограничил доступ к аккаунтам музыкальных исполнителей Shaman, Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и других.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что такие ограничительные меры являются актом цензуры и нарушают принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.