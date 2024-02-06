В YouTube стал недоступен канал ГТРК «Татарстан»

Скриншот страницы YouTube-канала ГТРК «Татарстан»

На видеохостинге YouTube (принадлежит корпорации Google) стал недоступен канал ГТРК «Татарстан» — филиала ВГТРК.

На данный момент на странице ГТРК размещено сообщение «Этот канал недоступен». Зайти на нее не удается и с помощью VPN-сервисов

Кроме того, недоступными стали и YouTube-каналы еще как минимум двух региональных филиалов ВГТРК: ГТРК «Марий Эл» и ГТРК «Иртыш».

Upd. (15.47): Ранее, в середине января, видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV».

До этого руководитель «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в России не планируется блокировать YouTube.