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В YouTube стал недоступен канал ГТРК «Татарстан»
На видеохостинге YouTube (принадлежит корпорации Google) стал недоступен канал ГТРК «Татарстан» — филиала ВГТРК.
На данный момент на странице ГТРК размещено сообщение «Этот канал недоступен». Зайти на нее не удается и с помощью VPN-сервисов
Кроме того, недоступными стали и YouTube-каналы еще как минимум двух региональных филиалов ВГТРК: ГТРК «Марий Эл» и ГТРК «Иртыш».
Upd. (15.47): Ранее, в середине января, видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV».
До этого руководитель «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что в России не планируется блокировать YouTube.
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