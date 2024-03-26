Песков оценил вероятность блокировки YouTube в России

Вопрос закрытия YouTube неактуален, пока в России нет развитой альтернативы сервиса. Поэтому необходимо продолжать развивать RuTube, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что российская платформа уже восприниматеся за рубежом в качестве конкурента. Об этом, к примеру, говорят попытки ее взломать.

«Давайте исходить из того, что YouTube не закрыт. Но в любом случае мы должны пытаться развивать свой RuTube. Большая работа проделана, и тот факт, что их очень серьезно „хакнули“, говорит о том, что их воспринимают как конкурентов», — поделился он мнением в интервью «Аргументам и фактам».

По мнению представителя Кремля, пока RuTube не может конкурировать с YouTube. Для этого нужно проделать серьезную работу.

«Если у нас „Яндекс“ стал мировым чемпионом, значит, и RuTube может стать. На это нужны время и деньги, но и то, и другое у тех, кто этим занимается, есть. Поэтому я с надеждой на это смотрю», — добавил он.

В заключение Песков подчеркнул, что развитие RuTube в будущем снимет вопрос блокировки зарубежного конкурента. Эта тема потеряет свою актуальность.