Депутат Горелкин: У российских блогеров на YouTube нет будущего

Депутат Госдумы Антон Горелкин в 2020 году

Фото: duma.gov.ru

Блокировка видеосервиса YouTube на территории России принесет больше вреда, чем пользы, но у отечественных блогеров нет перспектив на этой площадке. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по информационным технологиям Государственной Думы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Разделяю мнение, что блокировка YouTube принесет больше вреда, чем пользы. Но это не значит, что России не нужно развивать свои альтернативы», — написал парламентарий, комментируя анонимный пост в Telegram-канале Briff, ссылающийся на мнения в Администрации Президента РФ.

Вместе с тем Горелкин назвал YouTube «враждебной площадкой», которая может в любой момент перейти к «более агрессивную политики по распространению противоправных роликов». «У российских контентмейкеров на YouTube нет будущего», — выразил в связи с этим уверенность депутат.

Ранее глава Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заметил, что перед блокировкой YouTube необходимо создать его аналог в России. Схожие идеи он высказывал и прежде.

До этого Горелкин предположил, что позиция властей России относительно работы в стране мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) может быть пересмотрена из-за появления в нем каналов.