Посольство РФ в США увидело в блокировке YouTube-каналов ВГТРК проявление цензуры

Посольство России в США

Фото: t.me/EmbUSA/

Блокировка видеохостингом YouTube (принадлежит корпорации Google) региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) представляет собой очередную попытку подавления инакомыслия в Соединенных Штатах. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

«Это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением. Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — поделились своим пониманием ситуации в дипмиссии.

При этом российские дипломаты охарактеризовали Google как «полностью подконтрольную госструктурам США» компанию. Сотрудников корпорации они назвали «не более чем прислужниками заходящегося в русофобии местного правящего класса».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в YouTube стал недоступен канал ГТРК «Татарстан». Всего оказались заблокированы каналы более 40 филиалов ВГТРК, подсчитали в Санкт-Петербургском отделении Союза журналистов России.

При этом в российской компании заявили, что технические специалисты ВГТРК работают над решением проблемы, сообщает РБК.

В середине января видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV».