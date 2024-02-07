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Посольство РФ в США увидело в блокировке YouTube-каналов ВГТРК проявление цензуры
Блокировка видеохостингом YouTube (принадлежит корпорации Google) региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) представляет собой очередную попытку подавления инакомыслия в Соединенных Штатах. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне в своем Telegram-канале.
«Это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением. Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия», — поделились своим пониманием ситуации в дипмиссии.
При этом российские дипломаты охарактеризовали Google как «полностью подконтрольную госструктурам США» компанию. Сотрудников корпорации они назвали «не более чем прислужниками заходящегося в русофобии местного правящего класса».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в YouTube стал недоступен канал ГТРК «Татарстан». Всего оказались заблокированы каналы более 40 филиалов ВГТРК, подсчитали в Санкт-Петербургском отделении Союза журналистов России.
При этом в российской компании заявили, что технические специалисты ВГТРК работают над решением проблемы, сообщает РБК.
В середине января видеохостинг YouTube заблокировал канал режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV».
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