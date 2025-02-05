Работающие россияне получат еще одну прибавку к пенсии

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Пенсии работающих россиян с 1 августа 2025 года вырастут с учетом пенсионных баллов за прошлый, 2024 год, максимальный размер прибавки составит 437,07 рубля. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, сообщает «Газета.Ru».

«<...> важно отметить, что в августе 2025 года работающих пенсионеров будет ждать еще одна прибавка к пенсии: беззаявительная корректировка размера страховой пенсии с учетом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году», — подчеркнул экономист.

Кроме того, специалист напомнил, что с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексиованы на 14,75%. Предполагается, что в этом году средний размер социальных пенсий составит около 15,5 тыс. рублей.

Военные пенсии с 1 января выросли на 9,5%, как и социальные. Это дополнительное повышение выплат отставным военным, а запланированная индексация на 4,5% произойдет 1 октября, добавил Балынин.

С 1 января 2025 года страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров были увеличены на 7,3%. Но фактическая инфляция за 2024 год, согласно данным Росстата, достигла 9,52%. Поэтому с 1 февраля по поручению Президента РФ Владимира Путина в России на 9,5% проиндексировали более 40 социальных выплат и пособий. Постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.