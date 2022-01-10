Путин заявил, что Казахстан столкнулся с международным терроризмом

Казахстан столкнулся с международным терроризмом, там применялись так называемые «майданские» технологии силовой информационной поддержки беспорядков, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», — сказал глава государства на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По словам Путина, ситуация в Казахстане понемногу стабилизируется и жизненно важные объекты полностью очищены от боевиков.

Российский лидер выразил уверенность в том, что власти Казахстана примут все необходимые меры для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны.

Он отдельно отметил мужество Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Взял ответственность на себя, на свои плечи. Возглавил проведение всех этих мероприятий. Консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне», — подчеркнул глава российского государства.

Путин напомнил, что ситуация в Казахстане — это не первая попытка вмешательства извне во внутренние дела ОДКБ, но страны-члены организации дали понять, что не позволят «раскачивать обстановку».

Президент РФ также предложил поручить секретарям совбезов стран ОДКБ подготовить предложения по совместному противодействию попыткам внешнего вмешательства.

«Страны ОДКБ должны быть готовы дать отпор любым провокациям, чтобы трагедии, как в Казахстане, впредь не застали никого врасплох», — посчитал он.

В первые дни нового года жители Казахстана вышли на массовые митинги. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

На всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. В республику направлены миротворцы, в частности из России, Киргизии.