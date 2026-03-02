Хегсет подтвердил, что Хаменеи погиб в результате израильского удара

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хосейни Хаменеи погиб в результате удара ВВС Израиля. Действия израильских военных и разведчиков прокомментировал военный министр Соединенных Штатов Пит Хегсет в ходе брифинга, посвященного кампании против исламской республики (его транслировал телеканал CNN).

«Думаю, Израиль проделал отличную работу при проведении этой операции», – заявил глава Пентагона, отвечая на вопрос, был ли какой-то особый смысл в том, что Верховный лидер ИРИ погиб именно из-за израильской атаки (а не американской – прим. Т-и).

Военный министр США также назвал кампанию против Ирана «самой смертоносной, самой сложной и самой точной воздушной операцией в истории» и заверил, что она не станет бесконечной, в отличие от войны в Ираке.

«Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам где-либо на Земле, мы будем преследовать вас без извинений и без колебаний и мы убьем вас», – добавил Хегсет, отметив, что режим, скандировавший «Смерть Америке!» и «Смерть Израилю!», сейчас гибнет из-за действий Америки и Израиля.

Шеф Пентагона обратил особое внимание на то, что целью кампании не является смена режима в Иране, хотя руководство исламской республики уже сменилось. «Мы не начинали эту войну. Но при Президенте [США Дональде] Трампе мы ее закончим», – подчеркнул он.

Хегсет также обвинил руководство Ирана в том, что ракеты и беспилотники исламской республики «беспорядочно обрушиваются на отели, аэропорты, квартиры и другие гражданские объекты своих соседей». По его мнению, власти ИРИ в действительности не вели переговоры о ситуации вокруг своей ядерной программы, а просто тянули время, чтобы пополнить запасы ракет и возобновить работу по созданию ядерного оружия.

Принципы нынешней кампании представитель администрации Трампа описал следующим образом: «Никаких глупых правил ведения боевых действий, никакого государственного строительства, никакого укрепления демократии… Мы сражаемся, чтобы победить, и не тратим время и жизни впустую».

При этом он признал неизбежность потерь (к данному моменту погибли четверо американских военнослужащих –прим. Т-и). По его словам, «усилия такого масштаба будут сопряжены с жертвами», так как «война – это ад, и всегда будет таковой».