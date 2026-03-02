news_header_top
Политика 2 марта 2026 19:25

Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил кампанию Израиля и Соединенных Штатов против Ирана и предпринятые исламской республикой атаки с лидером еще одной арабской страны Персидского залива – наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом ас-Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседники выразили «серьезную обеспокоенность в связи с реальными рисками разрастания зоны конфликта, уже затронувшего территории ряда арабских стран и чреватого катастрофическими последствиями».

В связи с этим Президент РФ указал на «настоятельную необходимость решения создавшейся крайне опасной ситуации политико-дипломатическими методами».

Наследный принц Саудовской Аравии же предположил, что Россия может в эти дни сыграть стабилизирующую роль с учетом дружественных отношений, сложившимся у нее как с Ираном, так и со странами Персидского залива.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (и эмиром Абу-Даби) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом ат-Тани и королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.

