Путин провел телефонные переговоры с лидерами ОАЭ, Катара и Бахрейна

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил кампанию Израиля и Соединенных Штатов против Ирана и предпринятые исламской республикой атаки с лидерами трех арабских стран Персидского залива: Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (и эмиром Абу-Даби) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом ат-Тани и королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонных переговоров с Президентом ОАЭ оказались затронуты «беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана и жестких ответных действий Тегерана».

Собеседники согласились, что сторонам конфликта следует как можно скорее прекратить огонь и вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации.

При этом Путин заявил, что и Россия, и Эмираты активно участвовали в мирном урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы, но имевшийся прогресс оказался сорван из-за «неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства – члена ООН».

Мухаммед бен Заид аль-Нахайян обратил особое внимание на то, что предпринятые Ираном в ответ на американо-израильскую кампанию атаки напрямую затронули ОАЭ, нанося ущерб стране и угрожая мирным жителям, хотя территория Эмиратов не используется для организации ударов по исламской республике.

Владимир Путин в свою очередь «выразил готовность передать данные сигналы в Тегеран и в целом оказать возможное содействие в целях стабилизации общей обстановки в регионе».

Кроме того, Президент РФ поблагодарил главу ОАЭ за усилия по оказанию помощи «находящимся в Эмиратах российским гражданам, в том числе многочисленным туристам, в сложившейся форс-мажорной ситуации».

В описании телефонного разговора с эмиром Катара, также посвященного «острому кризису на Ближнем Востоке», пресс-служба Кремля заметила, что действия Израиля и США привели «к тяжелым, трагическим последствиям для иранского народа».

Вместе с тем стороны выразили как «озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в него третьих стран», так и «надежду, что ответные иранские действия не будут наносить ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре соседних стран, включая объекты туристической и транспортной отраслей».

Тамим бен Хамад ат-Тани также выразил Владимиру Путину признательность за поддержку государств региона в нынешней сложной ситуации и заметил, что сотрудничество с Россией в различных отраслях остается приоритетом.

В ходе разговора с королем Бахрейна стороны обменялись мнениями в связи с беспрецедентной эскалацией вокруг Ирана «в результате агрессии США и Израиля, которая подводит весь регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями».

В частности, собеседники согласились, что происходящие сейчас развитие событий ставит под угрозу безопасность многих арабских государств, с которыми Россия поддерживает дружественные отношения.

В связи с этим Владимир Путин подтвердил Хамаду бен Исе аль-Халифе «готовность российской стороны использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе».