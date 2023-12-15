Путин потребовал пресекать любое вмешательство извне в российские выборы

Попытки вмешательства в российские выборы извне будут жестко пресекаться. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций, сообщает ТАСС.

«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами России», — заверил глава государства.

«Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», — добавил Путин, назвав при этом российский народ единственным источником власти в стране.

Кроме того, Президент заметил, что избирательная кампания перед выборами 2024 года должна вестись на конкурентной основе. «Всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.

Действующий глава российского государства Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок. В случае победы для него это будет уже пятая по счету президентская каденция.