Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин потребовал пресекать любое вмешательство извне в российские выборы
Попытки вмешательства в российские выборы извне будут жестко пресекаться. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций, сообщает ТАСС.
«Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами России», — заверил глава государства.
«Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», — добавил Путин, назвав при этом российский народ единственным источником власти в стране.
Кроме того, Президент заметил, что избирательная кампания перед выборами 2024 года должна вестись на конкурентной основе. «Всё должно происходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами РФ», — сказал он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.
Действующий глава российского государства Владимир Путин решил выдвинуться на новый президентский срок. В случае победы для него это будет уже пятая по счету президентская каденция.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»