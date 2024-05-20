Тела погибших при крушении вертолета президента Ирана направили в Тебриз

Группа иранских спасателей смогла обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси. Об этом, как передала телестанция Al Jazeera, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

«Все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз», – сообщил он. Поисковая операция завершена.

Также два самолета Ил-76 МЧС России, вылетевшие ночью для оказания помощи в поисково-спасательной операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт «Жуковский». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Напомним, что Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая. Вместе с ним на борту находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа.