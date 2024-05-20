Правительство Ирана выступило с заявлением после гибели Президента Раиси

Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью Президента страны Сейеда Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Оно опубликовано в Telegram-канале кабинета.

«Трудолюбивый и неутомимый Президент иранского народа, который ничего не делал помимо того, как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — сказано в тексте заявления.

Правительство также выразило соболезнования в связи со случившемся и заверило, что в управлении страной «с помощью Всемогущего Бога и поддержкой благородного народа» «не будет ни малейших сбоев».

Upd (9.26): Возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета накануне, 19 мая. Вместе с ним на борту воздушного судна находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам города Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа. Тела погибших отправили в Тебриз.

Известный татарстанский блогер, автор телеграм-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов прокомментировал гибель Президента Ирана, назвав ее большой потерей для Татарстана.