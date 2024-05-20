До проведения выборов исполнять обязанности Президента Ирана будет Мохаммад Мохбер

Исполнять обязанности Президента Ирана до новых выборов будет первый вице-президент страны Мохаммад Мохбер. Об этом сообщил представитель Совета стражей Конституции Хади Тахан Назиф, передает иранский государственный телеканал IRIB.

Согласно статье 131 Конституции Исламской Республики Иран, в случае смерти (а также увольнения, отставки, отсутствия или болезни длительностью более двух месяцев) Президента его обязанности начинает выполнять первый вице-президент с одобрения руководства страны.

При этом в течение 50 дней совет, состоящий из главы Меджлиса (парламента), руководителя судебной власти и первого вице-президента, должен организовать проведение президентских выборов, напомнил Назиф.

Мохаммад Мохбер занимает пост первого вице-президента Ирана с 2021 года. До этого, с 2007 года, он был руководителем штаба по исполнению распоряжений бывшего духовного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. Эта организация, напрямую подчиняющаяся Высшему руководителю страны Али Хаманеи, отвечает за управление имуществом, которое оказалось заброшенным в годы после исламской революции 1979 года. Создать этот штаб в 1989 году предписал сам аятолла Хомейни.

Upd (9.43): Возвращавшийся из Азербайджана после визита в эту страну Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета накануне, 19 мая. Вместе с ним на борту воздушного судна находились министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан, имам города Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа.

Тела погибших отправили в Тебриз. Правительство Ирана выступило с заявлением, что в управлении страной «с помощью Всемогущего Бога и поддержкой благородного народа» «не будет ни малейших сбоев».

Известный татарстанский блогер, автор телеграм-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов прокомментировал гибель Президента Ирана, назвав ее большой потерей для Татарстана.