Путин проинформировал Премьера Люксембурга о ходе спецоперации на Украине

По просьбе Премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного звонка проинформировал политика о ходе российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер подробно разъяснил ее цели и задачи и рассказал, как проходят переговоры российской и украинской делегаций.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров был организован в Беларуси 7 марта.

Четвертый раунд переговоров был организован сегодня, 14 марта. Ранее глава офиса украинского Президента Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен обсудить с Москвой гарантии безопасности и вывод войск с территории Украины.