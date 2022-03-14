Киев намерен на переговорах с Россией обсудить вывод войск с Украины

Во время четвертого раунда переговоров с российской делегацией планируется обсудить вывод войск с территории Украины и гарантии безопасности, заявил глава офиса украинского президента Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА Новости.

«Переговоры. Четвертый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности», – написал политик в своем Telegram-канале.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся в Белоруссии 7 марта.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что не исключает возможности организации личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Напомним, 23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.