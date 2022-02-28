Шойгу доложил Путину, что приказ о переводе сил сдерживания в особый режим выполнен

Усиленным составом начали нести боевое дежурство РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также Дальняя авиация, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом он доложил Президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом», — доложил он.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник глава российского государства провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.