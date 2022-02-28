news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
28 февраля 2022  21:14

Мединский заявил о новой встрече с делегацией Украины в ближайшие дни

news_top_970_100

Переговоры России и Украины в Белоруссии продлились около пяти часов. За это время сторонам удалось обсудить ряд важных пунктов повестки, а также договориться о продолжении переговорного процесса. Об этом после встречи заявил помощник Президента России Владимир Мединский. 

По словам члена российской делегации, во время переговоров удалось обнаружить «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Теперь их участникам необходимо обсудить итоги переговоров с руководством своих стран.

«Самое главное — договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договоренность. До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций, проконсультируются по всем переговорным позициям с руководством страны», — заявил он.

#россия и украина #переговоры #владимир мединский
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное