Мединский заявил о новой встрече с делегацией Украины в ближайшие дни

Переговоры России и Украины в Белоруссии продлились около пяти часов. За это время сторонам удалось обсудить ряд важных пунктов повестки, а также договориться о продолжении переговорного процесса. Об этом после встречи заявил помощник Президента России Владимир Мединский.

По словам члена российской делегации, во время переговоров удалось обнаружить «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Теперь их участникам необходимо обсудить итоги переговоров с руководством своих стран.

«Самое главное — договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. Есть соответствующая договоренность. До этого времени каждая из делегаций, руководство каждой из делегаций, проконсультируются по всем переговорным позициям с руководством страны», — заявил он.