Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для выхода мирного населения

В ходе второго раунда российско-украинских переговоров стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для выхода мирного населения. Об этом ТАСС рассказал глава российской делегации, помощник Президента РФ Владимир Мединский.

Он также сообщил, что были обсуждены все три блока вопросов — военный, гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования. По его словам, по части из них стороны смогли найти понимание.

«Главный вопрос, который решили сегодня, это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений, — рассказал Мединский. — Поэтому стороны — представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины — договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, о возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс».

21 февраля российский Президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ на просьбу о помощи ДНР и ЛНР против агрессии Киева утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации Украины.

Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще.