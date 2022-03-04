Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС России и призывы к санкциям

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовное наказание за дезинформацию о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к антироссийским санкциям. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Установлена уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС России», — отмечается в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня проект закона был одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении. Теперь за распространение ложных сведений, повлекших тяжелые последствия, нарушителям будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.