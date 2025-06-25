Эксперты объяснили выбор Татарстана как пилотной площадки для нового мессенджера

Татарстан давно показал себя как один из центров российской IT-индустрии, в том числе благодаря Иннополису – татарстанскому аналогу «Силиконовой долины». Таким мнением в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» поделился координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев. Эксперт также оценил выбор Татарстана в качестве пилотной площадки для теста нового национального мессенджера.

«Вполне логично, что выбирается регион, который прославлен именно централизованной разработкой, отладкой и внедрением национальных IT-решений. То есть очевидно, что здесь берется за основу не только развитая онлайн-инфраструктура региона, но и, скажем так, возможность прямой коммуникации с теми, кто является флагманами разработки и внедрения решений, которые всем демонстрирует наш национальный IT-суверенитет», – сказал собеседник информагентства.

Кроме технологических предпосылок, важную роль играет и готовность местного населения к тестированию нововведений, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Татарстан и Москва – две точки технологической сингулярности в России. В Татарстане есть не только технические возможности, но и определенная страсть к новизне у пользователей, которую удалось сформировать властям региона», – подчеркнул собеседник «Татар-информа».

Успешный запуск мессенджера в Татарстане, по мнению Мариничева, может стать хорошим стартом для последующего масштабирования проекта на всю страну.

Подробнее о том, почему Татарстан стал пилотной площадкой, будет ли востребована новая платформа и грозит ли блокировка Telegram и WhatsApp, читайте в материале: «Китайский кейс, ИИ и синхрон с Госуслугами: в Татарстане протестируют новый мессенджер»