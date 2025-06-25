Китайский кейс, ИИ и синхрон с Госуслугами: в Татарстане протестируют новый мессенджер

В России разработают национальный мессенджер с функциями МФЦ, быстрыми платежами и ИИ-помощником. Первым новинку протестирует Татарстан. Почему республика стала пилотной площадкой, будет ли востребована новая платформа и грозит ли блокировка Telegram и WhatsApp – «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами.





Первым регионом страны, где протестируют новый национальный мессенджер, станет Татарстан

Фото: © «Татар-информ»

«Главное отличие от обычных мессенджеров – полная интеграция с Госуслугами»

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Первым регионом страны, где протестируют новый национальный мессенджер, станет Татарстан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Почему выбрали именно нас? Мы уже несколько лет подряд занимаем первое место в рейтинге цифровизации России. Наработанный опыт и инфраструктура позволяют нам качественно протестировать новые решения», – написал глава профильного ведомства.

Он также подчеркнул, что подписание закона о создании нового сервиса открыло важный этап в развитии цифровой экономики страны.

«Мы понимаем ответственность. Успешная реализация пилота в Татарстане станет основой для масштабирования решения на всю страну. Задача амбициозная, но реальная – создать единую безопасную экосистему для повседневных задач граждан», – отметил Хайруллин.

По словам министра, в первую очередь мессенджер дополнят функциями цифрового многофункционального центра, возможностью осуществления переводов через систему быстрых платежей, а также сервисами записи к врачу.

Айрат Хайруллин: «Мы уже несколько лет подряд занимаем первое место в рейтинге цифровизации России. Наработанный опыт позволяет нам качественно протестировать новые решения» Фото: © «Татар-информ»

В дальнейшем планируют развернуть экосистему мини-приложений. Пользователи смогут заказывать еду, вызывать такси, бронировать отели и покупать билеты без установки сторонних сервисов. Одной из ключевых функций станет интеграция с ИИ-помощником. Он будет отвечать на вопросы о работе государственных органов и сообщать о мероприятиях и новостях.

«Главное отличие от обычных мессенджеров – полная интеграция с Госуслугами. Получать справки и документы можно будет прямо в чате, используя электронную подпись», – подытожил Айрат Хайруллин.

«Пользователи ждут не просто патриотичный продукт, а удобный и безопасный инструмент»

Создание национального мессенджера – это не просто технологическая инициатива, а попытка сформировать новый цифровой стандарт, в котором соединяются коммуникация, безопасность и доступ к государственным сервисам. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор по стратегической трансформации бизнеса Innostage Никита Аронов.

«Мы живем в мире, где смартфон уже давно стал «удостоверением личности», и логично, что следующая волна – это появление цифровых инструментов, способных заменить бумажные документы и упростить повседневные взаимодействия с государством. Если все реализуется грамотно, у такой платформы есть шанс изменить повседневную реальность миллионов людей: записаться к врачу, подписать документ, подтвердить личность – все это можно будет сделать в одном окне», – сказал Аронов.

Главное отличие от обычных мессенджеров – полная интеграция с Госуслугами. Получать справки и документы можно будет прямо в чате, используя электронную подпись Фото: © «Татар-информ»

Новый мессенджер – это, по сути, аналог китайского WeChat. В Поднебесной этот сервис уже давно перестал быть просто платформой для общения и стал полноценным «цифровым кошельком» жизни. Отметим, что Telegram и WhatsApp в стране не особо востребованы. По словам Аронова, аналогичный мессенджер есть и в Объединенных Арабских Эмиратах – он объединяет доступ к госуслугам и личную идентификацию.

«Россия движется в том же направлении. А будет ли востребовано? Все зависит от качества реализации. Пользователи ждут не просто патриотичный продукт, а по-настоящему удобный и безопасный инструмент с уважением к личным данным. Привычки меняются медленно, но если мессенджер действительно упростит жизнь – он займет свое место», – отметил собеседник информагентства.

О планах по замедлению или блокировке Telegram и WhatsApp Аронов не слышал. Такое решение, по мнению эксперта, стало бы «странным шагом».

«Конкуренция – это двигатель качества. Если национальный мессенджер хочет завоевать доверие, он должен быть лучшим, а не единственным», – подытожил он.

«Татарстан и Москва – две точки технологической сингулярности в России»

Оценили создание мессенджера и выбор Татарстана в качестве пилотной площадки также и федеральные эксперты. Регион давно показал себя как один из центров российской IT-индустрии, в том числе благодаря Иннополису – татарстанскому аналогу «Силиконовой долины», отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев.

Урван Парфентьев: «В Татарстане есть не только технические возможности, но и определенная страсть к новизне у пользователей, которую удалось сформировать властям региона» Фото: © Александр Натрускин / РИА Новости

«Вполне логично, что выбирается регион, который прославлен именно централизованной разработкой, отладкой и внедрением национальных IT-решений. То есть очевидно, что здесь берется за основу не только развитая онлайн-инфраструктура региона, но и, скажем так, возможность прямой коммуникации с теми, кто является флагманом разработки и внедрения решений, которые всем демонстрирует наш национальный IT-суверенитет», – сказал собеседник информагентства.

Кроме технологических предпосылок важную роль играет и готовность местного населения к тестированию нововведений, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Татарстан и Москва – две точки технологической сингулярности в России. В Татарстане есть не только технические возможности, но и определенная страсть к новизне у пользователей, которую удалось сформировать властям региона», – подчеркнул эксперт.

Успешный запуск мессенджера в Татарстане, по мнению Мариничева, может стать хорошим стартом для последующего масштабирования проекта на всю страну.

«Появление любого национального продукта – это всегда позитив»

Введение нового мессенджера на российский рынок неизбежно будет сопровождаться жесткой конкуренцией, даже несмотря на поддержку со стороны государства, считают эксперты. Ключевым фактором успеха станет не столько техническая составляющая, сколько соответствие реальным запросам пользователей – прежде всего в вопросах приватности и безопасности коммуникаций.

Кроме технологических предпосылок важную роль играет и готовность местного населения к тестированию нововведений Фото: © «Татар-информ»

«Одно из основных ожиданий пользователей – это приватность и безопасность в целом. То есть насколько коммуникация будет приватна для пользователя от всех вообще. Мы видим, что отток или приток пользователей между мессенджерами часто зависит от информации об их безопасности, а не от реальных технических возможностей», – отметил Урван Парфентьев.

Пример с WhatsApp и Telegram показал: массовые переходы пользователей часто происходят из-за информационного шума, а не объективных преимуществ. При этом технически WhatsApp с его сквозным шифрованием обеспечивает лучшую защиту данных, чем Telegram. Репутация последнего же строится скорее на «абьюзоустойчивости» его администрации, отметил Парфентьев.

«Появление любого национального продукта – это всегда позитив. Но насколько он будет популярен – вопрос риторический. С одной стороны, возможно интуитивное сопротивление со стороны пользователей. Большинство из них достаточно ретроградны – привыкают к чему-то одному и не хотят менять или изменять своим предпочтениям, изучать что-то новое. Но, с другой стороны, если этот мессенджер будет достаточно плотно интегрирован в государственный сегмент, взаимодействие с госорганами, то это будет удобно. Тогда он будет крайне популярен», – сказал Дмитрий Мариничев.

Опасность заключается в повторении судьбы «Спутника» – российского поисковика, который, несмотря на господдержку, так и не смог завоевать больше 1-2% рынка. Новому мессенджеру придется доказать свою полезность не на бумаге, а в реальной конкурентной борьбе, добавил Урван Парфентьев.

Эксперты сходятся во мнении, что любые попытки искусственного замедления популярных мессенджеров приведут к обратному эффекту – массовому переходу пользователей на VPN и другим методам обхода ограничений Фото: © «Татар-информ»

«Искусственное замедление Telegram и WhatsApp – абсолютно бессмысленная задача»

Один из главных вопросов, который сегодня волнует пользователей, – будут ли блокировать или замедлять уже существующие мессенджеры. История с попытками блокировки Telegram в 2018 году показала, что администрация мессенджера способна эффективно противостоять ограничениям, напомнил Урван Парфентьев. Тогда действия Роскомнадзора привели к коллапсу работы многих интернет-сервисов, но сам Telegram продолжил работу через систему обходных путей.

«Если вы пытаетесь замедлять какой-то сервис, многое зависит от его администрации. В случае с Telegram мы видели высокую мотивацию на преодоление блокировок именно в России. Они оперативно внедряли новые методы маскировки трафика и в итоге де-факто выиграли эту битву», – считает Парфентьев.

Эксперты сходятся во мнении, что любые попытки искусственного замедления популярных мессенджеров приведут к обратному эффекту – массовому переходу пользователей на VPN и другим методам обхода ограничений.

«Искусственное замедление Telegram – абсолютно бессмысленная задача, не дающая никаких плюсов, я в это не очень верю. Мы видим на примере Китая, что доминирование WeChat достигнуто не через блокировки конкурентов, а за счет удобства интеграции с госсервисами», – подытожил Дмитрий Мариничев.