Эксперт оценил потенциал разрабатываемого в России национального мессенджера

Создание национального мессенджера – это не просто технологическая инициатива, а попытка сформировать новый цифровой стандарт, в котором соединяются коммуникация, безопасность и доступ к государственным сервисам. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор по стратегической трансформации бизнеса Innostage Никита Аронов.

«Мы живем в мире, где смартфон уже давно стал "удостоверением личности", и логично, что следующая волна – это появление цифровых инструментов, способных заменить бумажные документы и упростить повседневные взаимодействия с государством. Если все реализуется грамотно, у такой платформы есть шанс изменить повседневную реальность миллионов людей: записаться к врачу, подписать документ, подтвердить личность – все это можно будет сделать в одном окне», – отметил собеседник информагентства.

В пример он привел китайский мессенджер WeChat. По словам Аронова, эта платформа уже давно стала полноценным «цифровым кошельком» жизни. Аналогичный мессенджер есть и в Объединенных Арабских Эмиратах – он объединяет доступ к госуслугам и личную идентификацию.

«Россия движется в том же направлении. Будет ли это востребовано? Все зависит от качества реализации. Пользователи ждут не просто патриотичный продукт, а по-настоящему удобный и безопасный инструмент, с уважением к личным данным. Привычки меняются медленно, но если мессенджер действительно упростит жизнь – он займёт свое место», – подчеркнул эксперт.

О планах по замедлению или блокировке Telegram и WhatsApp Аронов не слышал. Такое решение, по мнению эксперта, стало бы «странным шагом».

«Конкуренция – это двигатель качества. Если национальный мессенджер хочет завоевать доверие, он должен быть лучше, а не единственным», – считает эксперт.

Аронов также прокомментировал выбор Татарстана в качестве пилотного региона для запуска национального мессенджера. По его мнению, такое решение связано с развитой IT-инфраструктурой и активной поддержкой цифровых инициатив на региональном уровне.

«Татарстан традиционно является одним из лидеров по внедрению инновационных технологий и цифровизации, что делает его идеальной площадкой для тестирования и отработки новых решений перед масштабным внедрением по всей стране», – подытожил собеседник «Татар-информа».

Подробнее о том, почему Татарстан стал пилотной площадкой, будет ли востребована новая платформа и грозит ли блокировка Telegram и WhatsApp, читайте в материале: «Китайский кейс, ИИ и синхрон с Госуслугами: в Татарстане протестируют новый мессенджер»