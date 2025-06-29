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Общество 29 июня 2025 09:15

Национальный мессенджер может появиться в числе обязательных приложений на iPhone

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выразил уверенность в том, что правительство России обладает полномочиями обязать Apple предустанавливать национальный мессенджер на свои устройства. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению парламентария, кабмин вправе определить, какое приложение станет национальным мессенджером, а затем включить его в список обязательных для предустановки. Горелкин отметил, что трудностей с реализацией этого решения не ожидается, так как подобные приложения могут одновременно присутствовать и в App Store, и в других цифровых магазинах.

Он также добавил, что, несмотря на текущую геополитическую обстановку, взаимодействие с компанией Apple по подобным вопросам возможно и договоренности вполне достижимы.

#мессенджер #iPhone
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