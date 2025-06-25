Эксперты исключили блокировку Telegram и WhatsApp на фоне запуска нового мессенджера

В России появится новый национальный мессенджер, пилотным регионом для его тестирования станет Татарстан. Один из главных вопросов, который в связи с этой инициативой волнует пользователей – будут ли блокировать или замедлять уже существующие мессенджеры.

Как рассказал «Татар-информу» координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев, история с попытками блокировки Telegram в 2018 году показала, что администрация мессенджера способна эффективно противостоять ограничениям. Тогда действия Роскомнадзора привели к коллапсу работы многих интернет-сервисов, но сам Telegram продолжил работу через систему обходных путей.

«Если вы пытаетесь замедлять какой-то сервис, многое зависит от его администрации. В случае с Telegram мы видели высокую мотивацию на преодоление блокировок именно в России. Они оперативно внедряли новые методы маскировки трафика, и в итоге де-факто выиграли эту битву», – считает Парфентьев.

Любые попытки искусственного замедления популярных мессенджеров приведут к обратному эффекту – массовому переходу пользователей на VPN и другим методам обхода ограничений, считают эксперты.

«Искусственное замедление Telegram – абсолютно бессмысленная задача, не дающая никаких плюсов, я в это не очень верю. Мы видим на примере Китая, что доминирование WeChat достигнуто не через блокировки конкурентов, а за счет удобства интеграции с госсервисами», – поделился с «Татар-информом» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Подробнее о том, почему Татарстан стал пилотной площадкой, будет ли востребована новая платформа и грозит ли блокировка Telegram и WhatsApp, читайте в материале: «Китайский кейс, ИИ и синхрон с Госуслугами: в Татарстане протестируют новый мессенджер»