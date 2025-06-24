Айрат Хайруллин рассказал, что Татарстан первым протестирует национальный мессенджер

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Разработка национального мессенджера, инициированная указом президента России Владимира Путина, будет запущена в Татарстане. Об этом сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин, его слова приводят «Вести Татарстан».

Он подчеркнул, что подписание закона о создании нового цифрового сервиса открыло важный этап в развитии цифровой экономики страны. Хайруллин выразил признательность за выбор Татарстана в качестве стартовой площадки проекта.

По словам министра, в ближайшем будущем мессенджер будет дополнен функциями цифрового многофункционального центра, возможностью осуществления переводов через систему быстрых платежей, а также сервисами записи к врачу.

В дальнейшем в мессенджере планируют развернуть экосистему мини-приложений. Пользователи смогут заказывать еду, вызывать такси, бронировать отели и покупать билеты без установки сторонних сервисов. Одной из ключевых функций станет интеграция с ИИ-помощником. Он будет отвечать на вопросы о работе государственных органов и сообщать о мероприятиях и новостях.

Айрат Хайруллин отметил, что итогом станет создание единой цифровой среды, удовлетворяющей широкий спектр потребностей жителей республики.