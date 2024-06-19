Путин подарил Ким Чен Ыну еще один Aurus, а также сервиз и кортик

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин и Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками. Об этом рассказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Мы подарили машину под названием Aurus. Да, вторую, то не третья, а вторая точно», — отметил дипломат. По его словам, северокорейскому лидеру преподнесли также «адмиральский кортик, сервиз очень красивый чайный».

Подарки, полученные Президентом РФ, Ушаков описал менее детально, назвав их «тоже хорошими». Вместе с тем он пояснил, что «они связаны с изображением» Путина. «Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — уточнил он.

О том, что Президент России подарил лидеру Северной Кореи автомобиль Aurus, стало известно в феврале этого года. Ким Чен Ын высоко оценил машину.

Aurus — первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и Денис Мантуров, на тот момент — министр промышленности и торговли РФ.