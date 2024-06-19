Путин: Договор с КНДР предусматривает взаимную помощь при агрессии

Владимир Путин и Ким Чен Ын

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей предусматривает оказание помощи в случае агрессии. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает РИА Новости.

«Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — пояснил российский лидер.

В связи с этим Путин упомянул сообщения Соединенных Штатов и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем большого радиуса действия, самолетов F-16 и других вооружений.

«<...> это уже происходит, и всё это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств», — выразил уверенность он.

Кроме того, Президент РФ увидел в позиции руководства Северной Кореи по украинскому кризису подтверждение суверенного курса этой страны и уточнил, что Россия не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным договором.

В свою очередь Ким Чен Ын подчеркнул, что соглашение предполагает развитие сотрудничества, включая и военную сферу. Он охарактеризовал его «как документ действительно конструктивного, перспективного, исключительно миролюбивого и оборонительного характера <...>».

Делегации двух государств встретили лидеров аплодисментами. Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись копиями документа, а затем вместе покинули зал, отмечает агентство.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Россия и Северная Корея заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Переговоры в государственной резиденции «Кымсусан» продолжались более полутора часов с участием делегаций и около двух часов в формате тет-а-тет.