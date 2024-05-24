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Экономика 24 мая 2024 23:42

Руководство Беларуси может пересесть на лимузины Aurus

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Руководство Беларуси может пересесть на лимузины Aurus
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Беларусь может приобрести несколько лимузинов Aurus для руководства страны и хотела бы участвовать в производстве этих автомобилей. Об этом на фоне визита Президента России Владимира Путина в соседнюю страну рассказал белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой, сообщает агентство «Прайм».

«Если будут какие-то привлекательные ценовые предложения, мы с ними (с заводом в ОЭЗ «Алабуга» — прим. Т-и) об этом тоже договорились <...>», — сообщил дипломат.

«<...> мы с удовольствием рассмотрим в качестве презентационных вариантов закупку нескольких машин Aurus для, допустим, руководства Правительства или еще каких-то госорганов», — уточнил он.

К тому же, по словам Крутого, белорусская сторона после посещения завода в Татарстане заинтересована в производстве запчастей для автомобилей Aurus.

«Живая история — это включение белорусов в кооперационные цепочки производства и поставок автомобильных компонентов к этим легковым автомобилям», — пояснил посол РБ в РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что серийное производство рестайлингового лимузина Aurus Senat начнется на заводе в Елабуге в конце 2025 года.

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#россия и беларусь #aurus
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