Минпромторг РФ раскрыл, когда рестайлинговый лимузин Aurus пойдет в серию

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Серийное производство рестайлингового лимузина Aurus Senat начнется на заводе в Елабуге в конце 2025 года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и торговли РФ, передает РИА Новости.

«Серийное производство обновленного Aurus начнется в конце следующего года», — заявили в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Upd. (10.42): Ранее генеральный директор ФГУП «НАМИ», крупнейшего акционера Aurus, Федор Назаров назвал новый облик автомобиля «современным, модным и дерзким». Он отметил изменение всей передней части машины («изменилась передняя оптика, изменилась решетка, изменился бампер, изменился капот, изменились крылья») и замену фар на более узкие.

Именно на рестайлинговом Aurus Senat направился 7 мая на церемонию инаугурации Президент России Владимир Путин. При этом Денис Мантуров, на тот момент — министр промышленности и торговли РФ, анонсировал дальнейшее серьезное обновление автомобиля в 2026 и 2030 годах.

Aurus — первый отечественный бренд автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж» и реализуется НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun из ОАЭ. В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. Завод открыли Раис РТ Рустам Минниханов и Денис Мантуров. В августе прошлого, 2023 года генеральный директор компании Aurus Андрей Панков заявил, что завод в Татарстане намерен расширить производство.