Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus

Во время визита на космодром Восточный северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну понравился Aurus. Тогда автомобиль ему продемонстрировал Президент России Владимир Путин, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась», — приводит его слова РИА Новости.

После этого и было принято решение о таком подарке.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. В Кремле подтвердили, что это был Aurus.

Президент России уже несколько лет использует автомобиль этой марки в качестве служебного. Принимая подарок, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что это ясное свидетельство дружеских отношений между главами двух государств.